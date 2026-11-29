Земетресение с магнитуд 5 разтърси Южна Калифорния в събота сутринта местно време, предизвиквайки тревога сред жителите на Лос Анджелис и пътниците на международното летище. Повече от 40 вторични труса бяха регистрирани в района, а малко повече от два часа след първото земетресение последва ново силно разтърсване.

Американските власти мобилизираха пожарникари от 106 станции за проверка на сградите и критичната инфраструктура. Няма информация за пострадали или сериозни конструктивни щети.

Два силни труса за малко повече от два часа

Първото земетресение е регистрирано в 9,30 часа местно време (19,30 часа българско време) на около шест километра от крайбрежния град Манхатън Бийч, съобщи Геоложката служба на САЩ. Огнището е било на дълбочина около 12 километра. Над 13 000 души са съобщили чрез специализираната система на геоложката служба, че са усетили разтърсването.

В 11,41 часа местно време е регистриран втори силен трус с предварително определен магнитуд 4,6, съобщи Ей Би Си нюз. Последвалите земетресения наложиха повторна мобилизация на противопожарните служби, които извършиха проверки по суша, въздух и вода.

Градската администрация на Манхатън Бийч предупреди жителите да бъдат подготвени за нови разтърсвания през следващите часове и дни. Властите потвърдиха, че няма опасност от цунами.

Изпочупени прозорци на летището, самолет прекъсна кацането си

Земетресението предизвика тревога на международното летище в Лос Анджелис в един от най-натоварените за пътувания периоди след Деня на благодарността. На Терминал 7 са били счупени прозорци, а част от пешеходната зона е била отцепена. Самолет на авиокомпания "Делта Еърлайнс", който се е подготвял за кацане, е получил нареждане да прекрати маневрата.

Летищните власти незабавно са предприели проверка на пистите за евентуални пукнатини и други повреди. Кметът на Лос Анджелис Карън Бас увери пред Фокс нюз, че въздушният трафик не е прекъснат и летището продължава да работи нормално, но остава под наблюдение. "В по-голямата си част всичко функционира нормално в Лос Анджелис. Искаме хората да продължат живота си както обикновено", заяви Бас.

Огромен стълб дим над петролна рафинерия

Допълнително безпокойство предизвикаха пламъците и гъстият черен дим над рафинерията на американската петролна компания "Шеврон" в Ел Сегундо, недалеч от международното летище. Първоначално американски и световни медии съобщиха за възникнал пожар в предприятието.

Впоследствие местните власти уточниха, че става въпрос за контролирано изгаряне на излишните газове вследствие на автоматичното задействане на системите за безопасност при земетресението. Рафинерията има стратегическо значение за Южна Калифорния, тъй като осигурява около 40% от авиационното гориво в региона.

Калифорния очаква още вторични трусове

Сеизмолозите от Калифорнийския технологичен институт предупредиха, че през следващите дни са възможни нови земетресения. Повечето от тях вероятно ще бъдат по-слаби, но специалистите не изключват и по-силни разтърсвания в близост до епицентъра.

Според сеизмолога Луси Джоунс това е най-силното земетресение в района на Лос Анджелис и Ориндж от 2014 г. Тогава трус с магнитуд 5,1 беше регистриран край град Бреа.

Калифорния се намира в една от най-активните сеизмични зони в света, по границата между Тихоокеанската и Северноамериканската тектонична плоча. През щата преминава прочутият разлом Сан Андреас, свързан с някои от най-разрушителните земетресения в американската история.