Без официални тоалети, кралски протокол и внимателно подбрани публични изяви-Кейт Мидълтън показва една много лична страна от живота си в новия документален филм „Heal“ („Изцеление“).

В 30-минутната лента 44-годишната принцеса на Уелс говори за преживяното след диагнозата рак, за собствената си смъртност, за възстановяването и за любовта на семейството си.

Камерите я проследяват по време на предизвикателство, което тя успешно преодолява през юни 2026 г. – изкачването на най-високите върхове в Шотландия, Англия и Уелс в рамките на 24 часа.

Физическото изпитание обаче е само част от историята. Пред зрителите бъдещата кралица разкрива как заболяването е променило отношението ѝ към живота, майчинството и човешката близост.

Списание People откроява девет особено лични момента от документалния филм.

1. Най-мрачните дни в болницата

Кейт се връща към тежките моменти от престоя си в болница, когато на моменти губела съзнание. Спомня си неприветливата обстановка, липсата на свеж въздух и зеленина, чувството на дезориентация и страх.

В паметта ѝ обаче остава един жест-нечия ръка, която държала нейната. Човекът до нея не се опитвал да намери утешителни думи или да промени случващото се. Просто бил там.

Това преживяване я накарало да осъзнае колко много означава присъствието на близък човек в най-трудните моменти.

2. Срещата със собствената смъртност

Заболяването променило не само тялото на принцесата, но и начина, по който тя възприема света.

„Ракът наистина те променя“, признава Кейт.

Сблъсъкът с мисълта, че животът не е безкраен, според нея прави човека по-чувствителен и способен да цени онова, което преди е приемал за даденост.

3. Да се научиш отново да живееш

През септември 2024 г. Кейт обяви, че е приключила химиотерапията си, а през януари 2025 г. съобщи, че е в ремисия.

Възстановяването обаче се оказало продължителен процес, който далеч надхвърля физическото оздравяване. Принцесата признава, че в известен смисъл изгубила усещането за собствената си идентичност.

Сега преоткрива радостта от обикновените неща и се учи отново да се доверява на тялото си.

Дори след подготовката за планинското предизвикателство тя не била сигурна дали физическите ѝ сили ще бъдат достатъчни.

4. Джордж, Шарлот и Луи разплакаха майка си

Една от най-вълнуващите сцени във филма е заснета на английския връх Скафел Пайк.

По-малкият брат на Кейт, Джеймс Мидълтън, я изненадва със специални послания от трите ѝ деца – 13-годишния принц Джордж, 11-годишната принцеса Шарлот и 8-годишния принц Луи.

Най-малкият ѝ син я уверява, че винаги е с нея в сърцето ѝ. Джордж разказва, че следи напредъка ѝ, и я насърчава да продължи. Шарлот споделя колко много се гордее с майка си.

Записите били изпратени на Джеймс от принц Уилям.

Кейт не успява да сдържи сълзите си.

„Те ми дадоха причина да изляза от болницата“, признава принцесата.

5. Камбаната, която Кейт никога не ударила

В много онкологични болници пациентите отбелязват края на лечението си, като удрят специална камбана.

По време на разговора с брат си Кейт разкрива, че никога не е участвала в този ритуал. Дори не знаела за съществуването му.

Джеймс ѝ предлага да приеме изкачването на трите върха като свой символичен начин да отбележи края на лечението.

В друга сцена от филма принцесата посещава онкологичната болница „Кристи“, където става свидетел на вълнуващия момент, в който пациентка удря камбаната.

6. Чаша чай вместо джин с тоник

Документалният филм показва и непринудените отношения между Кейт и 39-годишния ѝ брат.

Двамата си припомнят планинските преходи от детството с баща си Майкъл Мидълтън и се забавляват с игра, в която трябва да избират между различни възможности.

На въпроса дали предпочита сауна или студена вана Кейт избира сауната.

Когато Джеймс ѝ предлага да избере между ромов пунш и джин с тоник, тя има собствено предложение – чаша чай.

7. Как ракът промени Кейт като майка

Принцесата разказва и как преживяното е променило отношението ѝ към родителството.

Днес тя отдава още по-голямо значение на времето, прекарано с децата ѝ, без непременно да е необходимо да правят нещо специално заедно.

След края на планинското изпитание семейството я посреща. Сред малките, но трогателни подробности е бутилката за вода, която Шарлот дала на майка си за прехода.

8. Природата като убежище

Дори когато физически не можела да напусне болничната стая, Кейт си представяла природата.

Мисълта за океана, дърветата и планините ѝ носела утеха. След възстановяването си принцесата изпитва още по-силно желание да прекарва време на открито.

Във филма тя разговаря и с хора, преминаващи през собствени изпитания, свързани с онкологични заболявания.

9. Победата на върха

Кейт успява да завърши предизвикателството, изкачвайки Бен Невис в Шотландия, Скафел Пайк в Англия и Ър Видва (Сноудън) в Уелс.

Тя приключва прехода само 12 минути и 11 секунди преди изтичането на определения срок. На финала я очакват принц Уилям, трите им деца и родителите ѝ Карол и Майкъл Мидълтън.

За принцесата това е възможност да оцени отново способностите на собственото си тяло след тежкото лечение.

Документалният филм „Heal“ ще бъде излъчен на 29 ноември по Би Би Си във Великобритания, а на 30 ноември ще бъде показан и в САЩ по NBC.

Приходите от разпространението му са предназначени за благотворителната организация на болницата „Роял Марсдън“, където Кейт е лекувана.