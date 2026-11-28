Русия използва изкуствен интелект при подготовката на международните преговори и разработването на проекти за дипломатически споразумения. Това разкри специалният пратеник на руския президент Владимир Путин и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, цитиран от ТАСС.

С помощта на новите технологии той търси по-убедителни аргументи в защита на руските позиции при изготвянето на евентуално мирно споразумение за Украйна. Дмитриев направи изявлението си по време на международната конференция за изкуствен интелект AI Journey 2026 в Москва, организирана от Сбербанк.

Нови технологии в преговорите за мир

Дмитриев обясни, че изкуственият интелект позволява да бъдат анализирани различни варианти на дипломатически документи, както и да се търсят по-прецизни формулировки, отразяващи интересите на Москва.

Специалният пратеник на Путин даде конкретен пример за въпросите, които поставя пред технологичните си помощници - как проектът на едно споразумение може по-пълно да отразява руската позиция, да представя по-убедително опасенията на страната и да предлага решения за тях.

Според Дмитриев руските разработки в областта на изкуствения интелект вече позволяват да се изпълняват далеч по-сложни задачи от обикновеното обобщаване на информация. Той смята, че технологията може да помогне дори за подготовката на "геополитически пробиви". Специалният пратеник не уточни кои конкретни модели използва при работата си върху дипломатическите документи.

Подготвят нова среща преди Коледа

Изявлението на Дмитриев идва на фона на дипломатическите усилия за организиране на поредния кръг от мирните преговори. На 25 ноември ръководителят на канцеларията на украинския президент Кирило Буданов изрази надежда, че още преди Коледа може да се проведе работна среща в четиристранен формат с участието на Русия, Украйна, САЩ и европейските партньори.

Според източници на РБК-Украйна Киев се надява разговорите да се състоят още през първите десет дни на декември, като очаква предложения за конкретна дата от Вашингтон. Предвижда се европейската делегация да включва представители на Европейската комисия и Европейския съвет, както и на Франция, Германия, Италия, Полша и Великобритания.

От своя страна помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че въпросът за участието на европейските представители може да бъде разгледан, след като Москва получи от тях конкретни предложения за уреждане на конфликта.