В Охрид започна срещата на върха на лидерите от процеса „Бърдо-Бриони“. Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова посрещна тази сутрин участниците във форума заедно със съорганизаторите - президентите на Словения и Хърватия Наташа Пирц-Мусар и Зоран Миланович.

След официалното посрещане започна работната част на срещата, в която участват и временно изпълняващият длъжността президент на Сърбия Александър Чупич, президентът на Черна гора Яков Милатович, председателят и членовете на Председателството на Босна и Херцеговина - Желка Цвиянович, Денис Бечирович и Дарияна Филипович, както и президентите на Албания и Косово - Байрам Бегай и Юстина Широка-Пула.

След приключването на срещата, в 14:30 ч. местно време (15:30 ч. българско), е предвидена съвместна пресконференция на Силяновска, Пирц-Мусар и Миланович. В рамките на форума се очаква да бъдат проведени и двустранни срещи между участниците, пише БГНЕС.

Срещата на върха в Охрид се провежда в рамките на третото председателство на Северна Македония на процеса „Бърдо-Бриони“. Лидерите на участващите държави се събират веднъж годишно, за да поддържат редовен политически диалог.

Инициативата се основава на солидарността и партньорството между държавите от региона в процеса на европейската интеграция. Нейната цел е да насърчава политическия диалог на най-високо равнище, да укрепва доверието и да задълбочава отношенията между страните от Западните Балкани и Европейския съюз.

Процесът насърчава и развива регионалното сътрудничество в области от общ интерес, включително инфраструктурни проекти, транспорт и енергийна политика.

Той дава възможност за обмен на информация относно вътрешнополитическата обстановка в държавите от региона, конструктивно обсъждане на въпросите и предизвикателствата, произтичащи от актуалната ситуация на Балканите и в Европа, както и за съвместен анализ на влиянието на европейските и световните събития върху региона и отделните страни.

Инициативата допринася и за укрепването на икономическото сътрудничество между държавите и за икономическото развитие на региона.