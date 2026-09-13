Македонците изпаднаха в ужас. Втори звучен шамар
Охрид отива в застрашените обекти заради недобро поддържане на обектите
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Охрид отива в застрашените обекти заради недобро поддържане на обектите
Земетресението е било регистрирано сутринта
По време на делото бяха разпитани свидетели и на обвинението, и на защитата, а заседанията бяха отлагани многократно
Пиесата "Лабиринт", посветена на тоталитарния режим, ще се играе в Охрид
Какво се случи
Вчера той беше изписан от Военномедицинска академия
Българската държава е политизирала случая от Охрид, твърди македонският президент
Джамбазки се държи като циркаджия във вариете, смята Християн Мицкоски
Андрей Ковачев окачестви побоя над Христиан Пендиков в Охрид като отвратителен инцидент
Младият мъж остава в тежко, но стабилно състояние
Илия Спасески участва в професионални състезания и е носител на множество награди от тях
Полицията в Охрид знае кои са извършителите на нападението над българина
Състоянието на Християн Пендиков е сериозно
Тежки заплахи за смърт от трима души
Християн Пендиков е с множество спукани прешлени, ребра и счупена челюст
Българските дипломати са информирали подробно ръководството на Европейската комисия
Клубът на гражданското сдружение "Цар Борис Трети" отново е бил обект на нападение
България с нищо не провокира, защото България се движи в рамките на законността
ОТ МВнР призовават компетентните институции да предприемат необходимите мерки
Информацията за откриването на клуба миналата седмица отново разпали страстите в западната ни съседка