Радев влиза в ключовия разговор за бъдещето на Западните Балкани
Срещата в Тиват ще постави акцент върху разширяването на ЕС, Плана за растеж и сигурността на фона на киберзаплахи и дезинформация
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Срещата в Тиват ще постави акцент върху разширяването на ЕС, Плана за растеж и сигурността на фона на киберзаплахи и дезинформация
Тя е в рамките на инициативата "Три морета", която се провежда във Варшава
Заседанието на Европейския съвет ще бъде предшествано от Среща на върха ЕС-Западни Балкани
Обсъди с генералния одитор на Хърватия Иван Клешич помощ за Северна Македония
Председателят на ЕК подчерта, че разширяването е на първо място в дневния ред на блока
Това е повторение на антибългарската кампания и истерия от последните години
Процесът на разширяване на ЕС гарантира сигурност, каза лидерът на европейските либерали
Габриел Ескобар посочи, че няма да има вето, ако условията бъдат изпълнени
Председателят на Европейската комисия е на балканска обиколка
В Подгорица докладът ще бъде представен от старши икономиста Марк Тобиас Шифбауер
Вярвам, че няма да има достатъчно глупави и безотговорни хора, каза мило Джуканович
Министър-председателят на Косово със страшно предупреждение
Европа ще трябва да съжителства с Русия след края на конфликта в Украйна, казва дипломатът
Статут на Украйна като кандидат-член на ЕС, поиска евродепутатът
Кандидат-президентът се ангажира със създаването на Софийски форум за Западните Балкани
Класацията е на телевизионния канал "Ал Джазира Балкани"
А от стабилност и надеждна европейска перспектива
Западните Балкани ще трябва да извървят дълъг път до Европейския съюз, заяви германската канцлерка
Шест държави го правят от утре
Организацията внимателно следи мутациите