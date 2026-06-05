Радев влиза в ключовия разговор за бъдещето на Западните Балкани

Премиерът Румен Радев ще участва днес в Срещата на върха ЕС-Западни Балкани, която ще се проведе в Тиват, Черна гора. Форумът събира държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз и страните от региона, а темата е „Споделен просперитет и стабилност на ЕС и Западните Балкани“.

Срещата ще бъде председателствана от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, а домакин е президентът на Черна гора Яков Милатович. В програмата са включени разширяването на ЕС, интеграцията чрез Плана за растеж и сигурността в условията на киберзаплахи, хибридни атаки и дезинформация.

Лидерите ще направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани към ЕС и ще обсъдят как процесът може да бъде ускорен. Един от основните инструменти в тази посока е Планът за растеж на ЕС за Западните Балкани, който цели по-тясно икономическо и институционално приближаване на региона към Съюза още преди пълноправното членство.

На масата ще бъдат и общите предизвикателства пред сигурността. В условията на усложнен геополитически фон ЕС и страните от Западните Балкани ще обсъдят устойчивостта срещу кибератаки, хибридни операции и дезинформация. Именно тези теми превръщат срещата в Тиват не само в разговор за бъдещо членство, а и в дебат за стабилността на целия регион.

Радев ще проведе и двустранна среща с премиера на Нидерландия Роб Йетен. Разговорът идва в рамките на форума, на който България ще участва с позиция, одобрена от правителството на редовното му заседание на 3 юни. Ежегодните срещи между ЕС и Западните Балкани се провеждат от 2018 г., като предишната беше през декември 2025 г. в Брюксел.

Черна гора поставя особено силен политически акцент върху домакинството. Президентът Яков Милатович заяви преди дни, че срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Тиват е най-важното събитие в съвременната история на страната и потвърждение, че Черна гора получава шанс, който нито едно поколение досега не е имало.

За България срещата е част от по-широката линия на подкрепа за европейската перспектива на Западните Балкани, но и от настояването процесът да бъде обвързан с реални резултати. Темите за добросъседството, реформите, устойчивостта и сигурността остават ключови за това дали регионът ще се приближава по-бързо към ЕС и дали европейската интеграция ще се превърне в работещ инструмент за стабилност.

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