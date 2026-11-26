Ричард Аведон я нарича най-красивата жена на света. Ив Сен Лоран я превръща в свое вдъхновение, Микеланджело Антониони я обезсмъртява в киното, а фотографите са запленени от необикновената ѝ способност да се преобразява пред обектива.

Но зад загадъчния поглед, изваяното лице и безкрайно дългите крака на Верушка стои история, достойна за голям европейски роман. История за изгубено детство, аристократичен род, съпротива срещу нацизма, изгнание, любов и изкуство.

Германската супермоделка Вера фон Лендорф, останала в историята на модата като Верушка, почина на 24 ноември 2026 г. в Берлин, на 87-годишна възраст. Новината бе потвърдена от семейството ѝ, а на следващия ден бе съобщена от германския печат и списание Vogue.

Тя е издъхнала в дома си, заобиколена от близки и приятели. Причината за смъртта ѝ не е оповестена.

Графинята, чието детство Хитлер разрушава

Истинското ѝ име е Вера Готлибе Ана, графиня фон Лендорф-Щайнорт. Родена е на 14 май 1939 г. в Кьонигсберг, тогава част от Източна Прусия, днешния Калининград.

Първите години от живота си прекарва в семейното имение Щайнорт, сред природата и в обкръжението на стар германски аристократичен род. Но светът, в който се ражда, е обречен да изчезне.

Верушка е само на пет години, когато баща ѝ, граф Хайнрих фон Лендорф-Щайнорт, е екзекутиран заради участието си в съпротивата срещу Адолф Хитлер и неуспешния заговор от 20 юли 1944 г.

Семейството е подложено на репресии от нацисткия режим. В края на войната от предишния им живот не е останало почти нищо.

Графската титла вече не означава нито богатство, нито сигурност. Пред Вера стои задачата сама да намери своето място в един разрушен свят.

Според документите на Мемориалния център на германската съпротива в Берлин баща ѝ се присъединява към противниците на Хитлер, след като става свидетел на масово убийство на евреи край Борисов, на територията на днешна Беларус.

Арестуван е ден след неуспешния атентат срещу диктатора. На 4 септември 1944 г. е осъден на смърт и екзекутиран в берлинския затвор „Пльоцензее“. Оставя съпруга и четири дъщери.

Майката на Верушка, която по време на репресиите е бременна, също е арестувана. По-големите ѝ дъщери са отделени от нея, настанени заедно с други деца на участници в съпротивата и получават нови имена.

Едва след войната семейството се събира отново.

Момичето, което никой не смята за красиво

С височина от около 185 сантиметра, необичайно дълги крайници и едри стъпала младата Вера трудно се вписва в тогавашните представи за женственост.

Тя не мечтае да бъде модел. Интересува се от рисуване и учи текстилен дизайн и изкуство в Хамбург, преди да замине за Италия.

През 1959 г. във Флоренция я забелязва италианският фотограф Уго Мулас. Според биографичния материал на британския вестник The Times това се случва в прочутата галерия „Уфици“.

Първите ѝ опити в модната индустрия обаче са далеч от обещаващи. В Ню Йорк никой не проявява особен интерес към високата германска аристократка.

Показателна е историята, разказана от американския модел и собственик на агенция Дориан Лий. Първоначално майката на Вера се опитала да насочи към професията една от по-малките си дъщери, която била по-близо до общоприетите стандарти за красота. Но Лий видяла именно във Вера онова необикновено присъствие, което я отличавало от останалите момичета.

Неуспехите карат бъдещата звезда да вземе решение, което ще промени живота ѝ. Вместо да се опитва да прилича на другите, тя ще създаде собствен образ.

Как Вера измисля Верушка

Верушка не е просто артистичен псевдоним, а внимателно изграден персонаж.

Вера избира умалителната форма на името си, която звучи руски и създава усещане за екзотичен, загадъчен произход.

Тя насърчава агентката си Барбара Стоун да разказва на фотографите за необикновена красавица, идваща от Изтока, някъде близо до Русия, без да уточнява откъде точно.

Смелият експеримент проработва.

Сред хората, които забелязват потенциала ѝ, са прочутият фотограф Ървинг Пен и легендарната главна редакторка на американския Vogue Даяна Врийланд.

През 60-те години модата преживява истинска революция. Жените вече не са просто красиви фигури, представящи дрехите на дизайнерите. Моделите се превръщат в знаменитости със собствен характер и влияние.

Верушка се нарежда до Туиги, Джийн Шримптън и останалите емблематични лица на десетилетието. Появява се 13 пъти на корицата на американския Vogue, работи с Ричард Аведон, Хелмут Нютън и Дейвид Бейли.

Според The Times в разцвета на кариерата си достига хонорар от 10 000 долара на ден – сума, немислима за повечето модели по онова време.

Любов, която ражда изкуство

Един от най-важните мъже в живота на Верушка е италианският фотограф Франко Рубартели. Двамата са не само влюбени, но и творчески съмишленици.

Тяхната връзка ражда едни от най-запомнящите се фотографии в историята на Vogue.

В интервю, което списанието публикува отново след смъртта на модела, Рубартели разказва как двамата решават да превърнат особеностите на тялото ѝ в предимство.

Купуват цветен грим, пера и пайети и със собствени средства заминават за остров Елеутера на Бахамите. Там експериментират с рисуването върху човешкото тяло.

Верушка се преобразява в хищник, фантастично създание или част от природата. За нея гримът вече не е средство за разкрасяване, а възможност да излезе извън границите на собствената си външност.

Рубартели си спомня, че тежките преживявания от детството продължават да оказват влияние върху самочувствието ѝ. В преобразяването тя открива свобода, която обикновената модна фотография не може да ѝ даде.

Двамата пътуват, снимат и създават образи, които постепенно размиват границите между модата, живописта и театъра.

Салвадор Дали я превръща в жива скулптура

Верушка привлича вниманието не само на фотографите, но и на големите художници на своето време.

Сред тях е Салвадор Дали, който в един от артистичните си експерименти покрива тялото ѝ с пяна за бръснене, превръщайки я в жива скулптура.

При друга необикновена фотосесия, този път с фотографа Питър Биърд в Кения, тя позира сред диви животни, включително лъвове и носорог.

През 1969 г. се появява и на легендарния музикален фестивал „Уудсток“. Аристократката от Източна Прусия се оказва сред представителите на поколението, което проповядва свобода, мир и бунт срещу обществените условности.

Няколко минути с Антониони, които остават в историята на киното

През 1966 г. италианският режисьор Микеланджело Антониони кани Верушка да участва в култовия си филм „Фотоувеличение“.

Тя играе самата себе си в една от най-запомнящите се сцени в лентата, партнирайки на британския актьор Дейвид Хемингс, който изпълнява ролята на моден фотограф.

Появата ѝ продължава само няколко минути, но е достатъчна, за да я превърне в знаменитост далеч извън света на модата.

Година по-късно американското списание Life поставя нейна фотография на корицата си със заглавието „Момичето, в което всички се взират“.

Особено впечатляваща е една архивна снимка от 1967 г., на която американски войник във Виетнам, прикрит зад чували с пясък, разглежда именно този брой на списанието.

Верушка има и други киноизяви. През 1984 г. изпълнява ролята на Дориан Грей във филм на германската режисьорка Улрике Отингер, а през 2006 г. се появява в „Казино Роял“ с Даниел Крейг.

Когато красотата се превръща в затвор

В разцвета на славата си Верушка постепенно започва да губи интерес към професията, която я е направила световноизвестна.

След оттеглянето на Даяна Врийланд от Vogue през 1971 г. отношенията ѝ с новото ръководство на списанието се влошават. Модната индустрия поема в различна посока, а Верушка не желае да се съобразява с новите изисквания.

„Никога не съм искала да бъда модел, безсмислен предмет“, признава тя в интервю за германския вестник Bild през 2008 г.

През 70-те години насочва усилията си към изобразителното изкуство, като започва съвместна работа с германския художник Холгер Трюлцш.

В техните фотографии тялото ѝ се слива със стени, дървета, камъни и архитектурни пространства. Понякога тя почти изчезва в пейзажа, друг път се преобразява в мъж.

През 1978 г. двамата организират голяма изложба в Музея за изкуство и занаяти в Хамбург, която според Трюлцш привлича 25 000 посетители.

Част от съвместната им работа е събрана в книгата Veruschka: Trans-Figurations, издадена през 1986 г.

Жена, която не се страхува от възрастта

Макар да се отдалечава от модните подиуми, Верушка никога не изчезва напълно от света на модата.

През 1994 г. се завръща по покана на Карл Лагерфелд за ревю на Chanel. През 2010 г., вече на 71 години, дефилира в Лондон за британския дизайнер Джайлс Дийкън.

През 2017 г. отново застава пред обектива за колекция на Acne Studios. Сребристите ѝ коси и характерното ѝ излъчване доказват колко добре може да изглежда една възрастна жена, без да се опитва да имитира младостта си.

Самата тя не проявява особен интерес към пластичната хирургия.

В интервю от 2010 г. Верушка обяснява, че остаряването не ѝ тежи, защото човек, който има в какво да вярва и с какво да се занимава, може да запази жизнеността си много по-успешно, отколкото с ботокс или козметични операции.

Последните години – сред изкуство и животни

През 2005 г. Верушка се завръща в Германия и се установява в Берлин. Никога не сключва брак.

През 2011 г. издава автобиографичната си книга „Верушка: Моят живот“, в която се връща към травмите от детството, семейната трагедия, любовните си отношения и противоречивия свят на модата.

Три години по-късно излиза още една забележителна книга, посветена на нейния живот. Тя съдържа непубликувани дотогава фотографии от началото на кариерата ѝ, дело на италианския фотограф Джони Монкада. Негови кадри са открити десетилетия след заснемането им и представени на изложба в лондонския Somerset House.

В интервю за Daily Front Row от 2015 г. Верушка описва своето всекидневие. Разказва, че наблюдава птиците през прозореца и ги храни, пие много чай, разговаря с котката си и работи по художествените си проекти.

Подписва петиции в защита на човешките права и правата на животните, а понякога участва и в демонстрации.

На въпроса дали все още следи модата, отговаря с характерното си чувство за независимост, че никога не я е следвала, а винаги е създавала собствена.

А когато журналистът я пита как би искала да бъде запомнена, Верушка дава отговор, който може би най-добре обобщава отношението ѝ към славата:

„Не като първия супермодел.“