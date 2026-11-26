Актьорът Александър Кадиев и половинката му моделът Ивелина Чоева-Кадиева са на седмото небе от щастиев. Двамата станаха родители на прекрасно момченце. Щастливата новина споделиха самите те в социалните мрежи с трогателна снимка от родилното отделение в София. Това стана ясно от пост във Фейсбук.

Малкият наследник носи името Борис Кадиев и се е появил на бял свят на 26 ноември 2026 г. На публикувания кадър щастливите родители позират усмихнати до новороденото си бебе, а публикацията веднага събра хиляди поздравления от фенове и колеги.

Това е първото общо дете за Александър и Ивелина, които са заедно от 2020 г. и сключиха брак през август 2024 г. на приказна церемония сред лозята на „Шато Копса“. Още през юни двамата разкриха в емоционално видео, че очакват син.

За самия Кадиев радостта е двойна, тъй като той вече има опит в бащинството. Актьорът е горд татко и на 11-годишната Катерина от предишната си връзка.

Ето какво написа Кадиев по повод появата на втората си рожба:

Борис Кадиев

3,590 кг. 50 см. Зодия Стрелец.

Роден в 09:59 ч. на 26.11.2026 г.

Животът е чудото, което ни превръща в обичащи хора.

Нашият син се роди в деня на свети Стилиян, закрилник на децата и покровител на семействата, които мечтаят за рожба.

Нека неговата закрила бъде с всички тях, а ние му благодарим за неизмеримото щастие, с което ни дари!