Огромни имена от десетилетия в рока продължават да изумяват феновете с енергията и дълголетието си на сцената. Най-радостното е, че подобни незабравими концерти тепърва продължават в целия свят.

Легендата на YES и Asia отправи важно послание

През 2026 г. Yes отложи концертите си заради възстановяването на китариста Стив Хау.

Yes пренасрочи концертите от турнето „Fragile“ за май 2027 г. след операцията на Стив Хау. В програмата е включено цялостно изпълнение на албума „Fragile“ от 1971 г., както и песни от останалата част от каталога на групата.

„Имам нужда от по-дълъг период за възстановяване след процедурата“, заяви Хау, който е основен китарист на Yes. Междувременно групата издаде „Aurora“ – 24-ия си студиен албум, който излезе на 12 юни 2026 г. Според представянето на турнето той трябва да бъде включен в бъдещата концертна програма на групата.

Поредното прощално турне, което не е такова

Eagles продължиха прощалния цикъл „The Long Goodbye“ с „Act III“. Групата, която започна резиденцията си в Sphere през септември 2024 г., вече има планирани 74 концерта в залата. Новите дати са част от удължаването на престоя в Лас Вегас до януари 2027 г.

Първоначално „The Long Goodbye“ беше обявено като последното турне на Eagles. Продължаването му с нови концертни серии показва, че прощалният формат се развива на отделни етапи, а не приключва с една финална обиколка.

Легендите на прогресив и арт рока Styx, Kansas и Toto

Styx прекара лятото на 2026 г. в съвместната обиколка „The Windy Cities Tour“ с Chicago, след което продължи със самостоятелни северноамерикански дати до декември. Групата вече има планирани концерти с Cheap Trick през януари 2027 г.

Kansas участва в лятната северноамериканска обиколка на Deep Purple. Toto приключи своята 32-концертна лятна поредица на 30 август в Торонто, след като премина през Съединените щати и Канада.

В Boston нещата се движат от Том Шолц

Безкрайно обичаната от милиони фенове група Boston остава извън активния концертен календар, докато песни на групата продължават да присъстват в програмите на радиостанции и рок фестивали, посветени на музиката от 70-те и 80-те години.

Последните изяви на групата през годините са свързани с лидерството на китариста Том Шолц, след като другата знакова фигура на китарата Бари Гудрьо отдавна напусна. Вълшебният воокалист Брад Делп пък от 2007 година не е между живите.

Blue Öyster Cult продължава с изявите на живо

Blue Öyster Cult продължава да свири на живо след издаването на „Ghost Stories“ през април 2024 г. Албумът е представен като последния студиен проект на групата и включва преработени и довършени композиции, записвани в различни периоди между 1978 и 2016 г.

Вместо нов студиен албум групата поддържа концертна програма и вече има обявени участия през 2027 г., включително съвместни дати с Uriah Heep. „Ghost Stories“ не е нов записан отначало материал в традиционния смисъл, а финална колекция от архивни песни, завършени за изданието.

Bon Jovi се върна на сцената през 2026 г. след четири години без турне. Периодът на пауза последва операцията и възстановяването на вокалиста Джон Бон Джоуви.

Iron Maiden отбеляза 50 години от създаването си с турнето „Run for Your Lives“, чиято програма е насочена към първите девет студийни албума на групата. Юбилейната година беше допълнена от документалния филм „Iron Maiden: Burning Ambition“, който излезе по кината през май 2026 г.

Йън Гилън притесни феновете на Deep Purple