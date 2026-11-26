Един от най-необичайните небостъргачи в света постави нов рекорд на Гинес, въпреки че все още не е въведен в експлоатация. Архитектурният гигант Tianjin 117 в китайския град Тиендзин вече притежава най-високите асансьори, монтирани в сграда. Досега той бе известен като най-високия неизползван небостъргач на планетата, пише германското издание "Фокус".

Пътешествие на 600 метра височина

Двата рекордни асансьора на американската компания "Отис" преодоляват вертикално разстояние от 597,2 метра между най-ниската и най-високата спирка. Постижението бе официално признато от Световните рекорди на Гинес на 6 ноември 2026 г. Съоръженията ще отвеждат посетителите до панорамната площадка на небостъргача.

Според техническите параметри, публикувани от производителя, сградата ще разполага с общо 266 асансьора и ескалатора, включително 53 двуетажни асансьора. Два от тях ще развиват скорост от 12 метра в секунда, или 43,2 км/ч. При някои от двуетажните съоръжения разстоянието между кабините може да се променя в движение, за да обслужват етажи с различна височина.

Специална технология ще позволява на асансьорите да произвеждат електроенергия при спиране и да я връщат в електрическата мрежа на сградата. Аеродинамичната форма на кабините и шумоизолацията ще намаляват неприятните усещания при високоскоростно придвижване.

Милиарди за спасяването на небостъргача

Строителството на Tianjin 117 започва през август 2008 г., но през 2015 г. работата е преустановена заради финансовите затруднения на инвеститора Goldin Properties след срива на китайския фондов пазар.

През ноември 2024 г. подкрепян от държавата консорциум придобива проекта срещу около 8,7 млрд. юана, съобщава китайското икономическо издание "Цайсин". Строителството е възобновено през април 2025 г., а през тази година на обекта работят между 4000 и 5000 души.

На 28 март 2026 г. на върха на небостъргача бе монтиран първият елемент от характерната му диамантена корона. Стоманената конструкция тежи 7,6 тона, съобщава хонконгското издание "Саут Чайна морнинг пост". Първоначалният архитектурен проект предвижда в короната да има панорамна площадка и плувен басейн, а на горните етажи - петзвезден хотел.

Сред архитектурните гиганти на планетата

Според актуалния график, публикуван от "Отис", завършването на небостъргача се очаква до края на 2027 г. В него ще се намира и най-високо разположеният използваем етаж в Китай - на 584,1 метра над земята.

По височина Tianjin 117 ще отстъпва в страната единствено на 632-метровата Шанхайска кула и 599-метровия финансов център Ping An в Шънджън. Световният рекорд продължава да принадлежи на небостъргача "Бурдж Халифа" в Дубай, който се издига на 828 метра.