Все повече любители на кафето заменят кравето мляко с растителни алтернативи. Изборът между соево, бадемово, овесено и кокосово мляко обаче има значение не само за вкуса на напитката, но и за здравето на сърцето. Пред изданието "Parade" кардиологът д-р Минхал Макшуд обяснява кои растителни напитки са особено подходящи за хората, които следят нивата на холестерола си.

Соевото мляко е фаворит на кардиолога

Соевото мляко без добавена захар се отличава с високото си съдържание на пълноценен белтък и ниското количество наситени мазнини. Научен анализ от 2019 г., обхващащ 46 контролирани изследвания, установява, че ежедневният прием на около 25 грама соев протеин може да намали нивата на лошия LDL холестерол с приблизително 3-4%.

Специалисти от Кливландската клиника посочват, че една чаша неподсладено соево мляко от около 240 мл обикновено съдържа 8 грама белтъчини и между 80 и 90 калории. Соевият протеин осигурява всичките девет незаменими аминокиселини, необходими на човешкия организъм.

Допълнително предимство имат напитките, обогатени с калций и витамин D, които подпомагат поддържането на здрави кости.

Бадемово или овесено мляко

Неподсладеното бадемово мляко също е добър избор според кардиолога. То обикновено съдържа по-малко калории и въглехидрати, но отстъпва на соевото по количество на белтъчините.

При популярното овесено мляко специалистът препоръчва да се обръща особено внимание на съдържанието на захари. Голямо лате с подсладено овесено мляко и ароматизиращи сиропи може да съдържа толкова захар, колкото някои газирани напитки.

Самият овес обаче има полезни свойства. Научен обзор на 14 клинични изследвания с общо 543 участници, публикуван през 2026 г. в списание "Advances in Nutrition", установява, че соевите напитки могат да повлияят благоприятно на кръвното налягане и LDL холестерола, а овесените могат леко да намалят общия холестерол. Авторите посочват необходимостта от по-мащабни изследвания.

Още една хитрост за по-полезно кафе

Значение има и начинът на приготвяне на самото кафе. Д-р Макшуд препоръчва използването на хартиен филтър, който задържа голяма част от естествените съединения в кафето, способни да повишат нивата на LDL холестерола.

За повечето здрави възрастни кардиологът препоръчва умерена консумация от две до четири чаши кафе дневно, всяка от около 240 мл.

При избора на растително мляко специалистите от Кливландската клиника съветват да се търсят продукти без добавена захар, обогатени с калций и витамин D и с възможно най-кратък списък на съставките.