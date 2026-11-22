Ежедневната чаша кафе може да оказва много по-голямо влияние върху храносмилането, отколкото се предполагаше досега. Ново научно изследване установи, че редовната консумация на популярната напитка е свързана не само с промени в чревните бактерии, но и с начина, по който функционират самите черва. Учените откриха разлики в киселинността на тънките черва и признаци за повишена двигателна активност на дебелото черво. Резултатите са представени от изследователи от Университета в Копенхаген и са публикувани в научното списание Gut Microbiology.

Необичаен експеримент разкри как работят червата

В изследването са участвали 61 здрави възрастни доброволци от Дания. В продължение на осем дни учените проследявали хранителните им навици и количеството кафе, което консумират. Участниците не били принуждавани да променят обичайното си меню или да увеличават приема на напитката.

За да получат по-точна информация, специалистите използвали миниатюрна електронна капсула, наречена SmartPill. След поглъщането й устройството преминавало през храносмилателната система и измервало температурата, киселинността, времето за придвижване и чревните съкращения.

Капсулата била използвана при 50 от участниците, а допълнителни данни били събрани чрез изследвания на урина и изпражнения.

Доброволците били разделени на две основни групи. В първата попаднали хората, които пиели кафе през поне четири от осемте дни, а във втората - онези, които го консумирали по-рядко.

Сред редовните любители на напитката имало хора, които изпивали между една и пет чаши дневно.

Получените резултати показали няколко интересни различия между двете групи. Учените установили промени както в бактериалните общности, така и във физиологичните условия в храносмилателния тракт.

"Редовната консумация на кафе изглежда влияе върху самата физиология на червата, с други думи, върху начина, по който те функционират", обяснява Франческа Бучи от Университета в Копенхаген.

Повече движения на червата и различна киселинност

Едно от най-интересните наблюдения било свързано с активността на дебелото черво. Изследователите установили, че по-високите количества вещества, получени при разграждането на кофеина, са свързани с повече чревни съкращения.

Тези движения са необходими за придвижването на съдържимото през червата и за нормалното изхождане. Именно затова учените смятат, че резултатите могат да помогнат за по-доброто разбиране на въздействието на кафето върху запека.

"Съкращенията на червата могат да подпомагат здравословното храносмилане, да предотвратяват запека и да поддържат чревната мускулатура в добро състояние", посочва Бучи.

Изследването показало и друга любопитна особеност. При хората, които пиели кафе редовно, киселинността в тънките черва била по-висока, което се изразява в по-ниски стойности на pH.

Това е важно, защото киселинността влияе върху активността на храносмилателните ензими и разграждането на храната.

Засега обаче учените не могат да определят дали установената промяна е полезна, или неблагоприятна за здравето.

Същевременно сравнението между двете групи не показало достатъчно убедителна разлика в общия брой съкращения на дебелото черво. По-ясна била връзката между тези движения и количеството продукти от разграждането на кофеина в организма.

Може ли кафето да помогне при запек

Изследователите открили и признаци за по-голямо разнообразие на чревните микроорганизми при редовните любители на кафето. Подобно разнообразие често се разглежда като важна характеристика на чревната микробиота, но само по себе си не доказва по-добро здраве.

При първоначалния анализ учените забелязали различия в някои бактериални групи, включително Lawsonibacter. След прилагането на по-строги статистически проверки обаче част от тези резултати не останали достатъчно убедителни.

Затова авторите подчертават, че наблюденията не доказват пряка причинно-следствена връзка. Възможно е значение да имат и други особености на храненето и начина на живот.

"От предишни изследвания вече знаем, че кафето може да влияе върху редица процеси в храносмилателната система, включително отделянето на киселина в стомаха", обяснява ръководителят на изследването Хенрик Мунк Роагер.

Според него следващата стъпка е провеждането на експеримент, при който учените ще контролират количеството изпивано кафе и ще сравняват работата на червата при редовна консумация и при временно въздържане.

"Много хора страдат от запек и нередовно изхождане. Ако разберем как кафето влияе върху храносмилането и чревните съкращения, може да използваме тези знания, за да стимулираме чревната моторика по естествен начин", посочва Роагер.

Засега учените не препоръчват увеличаване на кафето като лечение. Необходими са по-мащабни проучвания, които да установят дали наблюдаваните промени могат да имат практическо приложение.