Пожълтяват ли зъбите от кафето? Истината се оказа различна от очакваното

Добра новина за милионите любители на кафето, които се тревожат, че любимата им напитка постепенно пожълтява зъбите. Стоматолози обясниха, че не е необходимо да се отказваме от сутрешното си удоволствие, за да запазим красивата си усмивка. Оказва се, че най-голямо значение има не толкова самото кафе, колкото начинът, по който го пием, и ежедневните грижи за устната кухина. Има и няколко лесни трика, които могат да намалят риска от неприятни петна по емайла, пише бразилският вестник „Корейо“.

Защо кафето променя цвета на зъбите

Според стоматолога Бруна Бастос, магистър по детска стоматология от Университета на Сао Пауло, кафето съдържа пигменти, които постепенно се натрупват по повърхността на зъбите. Именно те могат да причинят жълтеникави или кафеникави петна при редовна употреба на напитката. В повечето случаи става дума за повърхностно оцветяване, а не за промяна в естествения цвят на самия зъб.

„Не е необходимо да се отказвате от кафето, за да се грижите за здравето на устната кухина, но си струва да обърнете внимание на начина, по който консумирате напитката, и да поддържате добра хигиена“, обяснява специалистът.

Един от най-важните съвети е да не отпиваме по малко кафе в продължение на часове. Така оцветяващите вещества остават в контакт със зъбите много по-дълго. По-добре е да изпием чашата си в рамките на сравнително кратко време, вместо непрекъснато да посягаме към нея през целия ден.

Помага ли млякото и виновен ли е кофеинът

Едно от най-разпространените заблуждения е, че кофеинът причинява пожълтяването на зъбите. Стоматолозите обясняват, че това не е вярно, защото оцветяващите пигменти се съдържат и в безкофеиновото кафе. Следователно преминаването към напитка без кофеин няма да гарантира по-бяла усмивка.

Интересни резултати показва лабораторно изследване, публикувано в специализирано международно списание по дентална хигиена. При него образци от животински зъби, изложени на въздействието на кафе със сметана, променят цвета си по-слабо в сравнение с образците, потопени в черно кафе.

Това подсказва, че добавянето на мляко или сметана може да намали оцветяващия ефект. Учените обаче уточняват, че лабораторните резултати не доказват пълна защита при хората. Колко често пием кафе и как поддържаме зъбите си остават решаващи фактори.

Най-лесните трикове за бяла усмивка

Една от най-полезните препоръки е след кафето да изпием малко вода или да изплакнем устата си. Така част от оцветяващите вещества се отмиват, а киселинността в устната кухина постепенно намалява. Това е лесен навик, който не изисква специални продукти или допълнителни разходи.

Стоматолозите предупреждават и за грешка, която много хора допускат в желанието си да запазят зъбите бели - енергичното миене непосредствено след кафето. Напитката е киселинна и може временно да направи емайла по-податлив на износване. Специалисти от Кливландската клиника препоръчват да се изчакат около 30-60 минути преди четкане на зъбите.

Редовното миене два пъти дневно с паста, съдържаща флуорид, внимателното почистване с мека четка и използването на конец за зъби остават основните правила. Ако вече са се образували упорити петна, професионалното почистване при стоматолог може да помогне за премахването на повърхностните оцветявания. Специалистите съветват да се избягват агресивните домашни методи за избелване, които могат да увредят емайла.