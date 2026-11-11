Голяма радост за Любо Нейков

Любимецът на цяла България Любо Нейков вече е дядо. Радостната новина съобщи неговата племенница Инна, която дари живот на здраво момченце с тегло 2,830 кг и дължина 49 см.

„Добре дошло, наше малко съкровище! Имам най-хубавата гривна!“, сподели развълнуваната майка, публикувайки снимка от болницата.

29-годишната Инна, която работи като акушерка в СБАЛАГ „Майчин дом“, даде живот на първородния си син по естествен път с помощта и подкрепата на своите колеги. Тя е дъщеря на покойния брат на актьора – Цветан, който си отиде внезапно от този свят след сърдечен удар. През годините Любо Нейков и съпругата му Гинка плътно подкрепяха Инна по пътя ѝ към завършването на медицинското образование в София.

През юни тази година красивата акушерка каза официално „Да“ на своя дългогодишен партньор Евгени, след като двамата научиха щастливата новина, че очакват рожба. Името на малкия юнак все още се пази в тайна.

Гордият дядо Любо Нейков все още не е прегърнал малкия си внук. Актьорът стриктно спазва традициите и очаква да изминат 40 дни от раждането и да премине обичаят „погача“, за да види бебето за първи път.