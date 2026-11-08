Тежък проблем мъчи най-малката дъщеря на Пит и Джоли

18-годишната Вивиан наскоро разкри това на самостоятелна изложба на свои картини в Лос Анджелис, съобщава ET. Според нея всичко се е случило по-рано тази година, след като тя се е борила с проблеми с психичното здраве и от известно време е страдала от хранителни разстройства.

„В началото на тази година бях хоспитализирана заради хранителното си разстройство. Бях ядосана, болна и много самотна“, каза дъщерята на Джоли.

На изложбата Вивиан благодари на персонала на клиниката и на другите пациенти за помощта им, въпреки че „издига стени“ и е „в най-слабата си точка“. Тя също така нарече престоя си в болница „най-лошото и най-хубавото време“ в живота си.

След като напусна клиниката, тя организира изложба от свои произведения, озаглавена „Поле на лалетата“, която, базирана на нейните дневникови записи, е уловила спомени за „моменти на безнадеждност и смелост“ при престоя си в болницата. Снимки на картини от изложбата на Вивиан, появили се онлайн, показват нейните герои с форма на лале, прегръщащи се в болнично отделение, подложени на процедури под медицинско оборудване и лежащи под интравенозни системи в стая с меки стени.

Кризата в семейство Джоли-Пит засегна и другите деца на двойката и доведе до пълен разпад на отношенията с баща им. Медийни съобщения подчертаха поведенчески проблеми с най-големия осиновен син на бившите съпрузи Мадокс, който често се е сблъсквал с Пит като подрастващ. Съобщава се също, че най-голямата биологична дъщеря на двойката Шайло, е възнамерявала да се подложи на смяна на пола. Съобщава се, че и шестте деца вече са спрели да общуват с Пит. Четири от тях - Мадокс, Захара, Шайло и Вивиан - са се отказали от фамилното име на баща си. Припомняме, че самата Анджелина Джоли преди това открито е говорила за дългогодишната си борба с депресия и посттравматично стресово разстройство, а разводът ѝ с Пит беше съпроводен от скандал, с обвиненията ѝ във физическо насилие и алкохолизъм от съпруга ѝ. След развода си с Джоли, актьорът публично призна алкохолната си зависимост и разкри, че е страдал от мисли за самоубийство по време на съдебното производство.