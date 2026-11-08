Огромна държава откри злато колкото в 50 огромни находища

Китай обяви огромно увеличение на установените си запаси от злато и стратегически метали след мащабно проучване, обхванало почти цялата страна. Допълнителните количества злато се равняват на ресурсите на 50 големи находища, а тези на никел - на още 30, съобщава „Блумбърг“, позовавайки се на китайската държавна агенция „Синхуа“.

Особено впечатляващи са резултатите при редкия метал рений, чиито отчетени запаси са нараснали с повече от 200%. Открито е и ново находище на циркон в района на Синцзян, което може да има важно значение за ядрената и авиационната индустрия.

Злато колкото в 50 големи находища

Китайското Министерство на природните ресурси представи резултатите от едногодишно национално проучване на стратегическите минерални ресурси. Основната му цел е била да се преоцени потенциалът на вече известни находища, включително такива, които досега са били смятани за твърде бедни или трудни за разработване.

Резултатите показват, че запасите от редица ценни метали са значително по-големи от предишните оценки. Само при златото допълнително установените количества са съпоставими с 50 големи находища, а при никела - с 30.

Това не означава, че китайските геолози са открили 50 изцяло нови златни мини. Става въпрос за преоценка на ресурсите, включително на количества, чието извличане вече се смята за възможно при съвременните технологични и икономически условия.

Близо 2000 геолози разкриха подземното богатство

Мащабната операция е обхванала 17 вида стратегически минерали в повече от 1800 действащи мини и големи и средни минни райони. В изследването са участвали над 100 институции и почти 2000 специалисти, работили в 27 провинции и автономни района на Китай.

Експертите са анализирали не само основните находища, но и залежи с ниско съдържание на полезни вещества, както и минерали, които се срещат заедно с други суровини.

Така са установени значителни допълнителни количества от метали, които имат ключово приложение в съвременните технологии. При галия, индия, тантала и ванадия увеличението на ресурсите за всеки от тях е съпоставимо с повече от десет големи находища.

Рекорден скок при метал за реактивни двигатели

Особено впечатляващи са резултатите при рения. Според китайските власти отчетените ресурси от този рядък метал са нараснали с повече от 200% след преоценката.

Реният има важно приложение във високотемпературните свръхсплави, използвани при производството на компоненти за реактивни двигатели. Той е ценен заради способността си да издържа на изключително високи температури.

Галият, индият, танталът и ванадият също са важни за различни индустриални производства, включително електрониката, специализираните сплави и високотехнологичното оборудване.

Китай вече заема водещи позиции в добива и преработката на редица стратегически минерали, а новите оценки разширяват установената ресурсна база на страната.

Ново находище в Синцзян с голямо значение

Освен преоценката на съществуващите залежи китайските геолози са установили и ново находище на цирконови пясъци в района на Байчън, Синцзян-Уйгурския автономен район.

Откритието може съществено да увеличи вътрешните доставки на циркон, от чийто внос Китай дълго време е бил силно зависим.

Цирконът е важен източник на цирконий - метал, използван при производството на обвивки за горивните елементи в ядрените реактори. Той намира приложение и в авиационно-космическата промишленост.

За Китай това е особено важна суровина предвид мащабите на ядрената енергетика и високотехнологичното производство в страната.

Пекин продължава да търси скритите си богатства

Китайското Министерство на природните ресурси вече е поставило началото на нов етап от преоценката на минералните залежи за периода 2026-2030 г. Проучванията ще обхванат още повече стратегически суровини и минни райони.

Властите предвиждат резултатите да бъдат включени в националната статистика за минералните ресурси и да послужат за планирането на бъдещи геоложки проучвания и миннодобивни дейности.

Според представените на 31 октомври данни вече извършената преоценка е довела до значително увеличение на отчетените ресурси от 13 стратегически минерала.