Нов ценови удар по българската трапеза! Чушки, домати и краставици поскъпват рязко

Доматите поскъпнаха с близо 17% само за седмица, а тиквичките и чушките отбелязаха скок от над 14%. Това показват последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за първата седмица на ноември. Повишение се отчита и при краставиците, гроздето, ябълките, олиото и захарта, докато зелето и лимоните поевтиняват осезаемо.

Доматите повеждат поскъпването, чушките ги следват

Най-сериозното увеличение при зеленчуците е при доматите, чиято цена скача с 16,68% до 2,35 евро за килограм. На второ място са тиквичките с поскъпване от 14,34% до 1,26 евро за килограм.

Червените чушки се продават с 14,33% по-скъпо, като достигат 1,50 евро за килограм. Зелените чушки също отбелязват значително увеличение от 13,85% до 1,20 евро.

Зелената салата поскъпва с 11,94% до 0,75 евро за килограм, а краставиците - с 10,43% до 1,80 евро. Нагоре вървят и цените на зрелия кромид лук с 5,63% до 0,60 евро, морковите с 4,76% до 0,66 евро и картофите с 4,17% до 0,65 евро за килограм.

Единственият зеленчук с понижение на цената през седмицата е зелето. То поевтинява с 11,86% и вече се предлага по 0,55 евро за килограм на едро.

Гроздето и ябълките поскъпват, лимоните поевтиняват

При плодовете най-голямо увеличение се наблюдава при гроздето. Цената му се повишава с 10,35% до 1,45 евро за килограм.

Ябълките също стават по-скъпи, като поскъпването е с 4,28% до 1,12 евро за килограм. При бананите ръстът е по-умерен - 1,67%, а цената им достига 1,46 евро.

За сметка на това лимоните отбелязват осезаем спад от 11,57% и се продават по 1,33 евро за килограм.

Какво става със сиренето, кашкавала и месото

При млечните продукти промените са сравнително малки. Кравето сирене поскъпва с 0,17% до 5,88 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ запазва почти непроменена цена, с минимално увеличение от 0,02% до 9,15 евро.

Прясното мляко поскъпва с 2,16% до 1,23 евро за литър. При киселото мляко с масленост 3% и повече обаче има поевтиняване от 2,12%, като кофичка от 400 грама се търгува по 0,74 евро.

Кравето масло в пакетче от 125 грама също поевтинява - с 1,56% до 1,39 евро. Замразеното пилешко месо поскъпва с 1,15% до 3,52 евро за килограм.

По-добра е ситуацията при яйцата размер М. Те поевтиняват с 4,04% и се предлагат по 0,19 евро за брой на едро.

Олиото и захарта нагоре, брашното и лещата надолу

Разнопосочно е движението на цените и при основните хранителни продукти. Олиото поскъпва с 2,09% до 1,76 евро за литър, а захарта - с 2,54% до 0,97 евро за килограм.

Зрелият фасул отбелязва увеличение от 0,98% до 2,06 евро за килограм. За разлика от него лещата поевтинява с 4,41% до 1,95 евро.

Намаление има и при брашното тип 500, чиято цена пада с 3,27% до 0,65 евро за килограм. Оризът също е по-евтин - с 0,73% до 1,63 евро за килограм.