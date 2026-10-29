Как да познаем истинското сирене и кашкавал? Производител разкри тайната

Колко мляко е необходимо за производството на истинско сирене и кашкавал и как потребителите да разпознават качествените млечни продукти? Отговорите дадоха производители от мандра в сливенското село Желю войвода, които показаха пред бТВ основните етапи от производството. Оказва се, че за един килограм кашкавал са необходими приблизително 11 литра мляко, а за същото количество сирене - около 7 литра. Специалистите обясниха защо качеството на суровината е решаващо и на какво трябва да обръщаме внимание при покупката.

11 литра мляко за килограм кашкавал

Собственикът на мандрата Пламен Крумов разкри какво количество суровина е необходимо за производството на традиционните млечни продукти. По думите му качественият кашкавал изисква значително повече мляко от сиренето.

„Кашкавалът се прави от 11 литра мляко“, обясни Крумов. За килограм сирене са необходими приблизително 7 литра, когато продуктът се произвежда от мляко.

В стопанството използват суровина от собствена ферма, което позволява контрол върху качеството още от началото на производствения процес. Преди да бъде преработено, млякото задължително преминава през лабораторни изследвания.

Как се проверява качеството на млякото

В мандрата показаха как се правят проби за определяне на показателите на суровото мляко, включително неговата киселинност. При демонстрацията служителка обясни, че резултатът от лабораторната проверка се установява по промяната на цвета.

„Самото мляко трябва да стане бледорозово“, посочи тя.

Това е част от технологичния контрол, който показва дали суровината е подходяща за преработка. Впоследствие се извършват и други проверки, включително на готовността на кашкавала да премине към следващия производствен етап и поставянето му във форми.

Какво да гледаме на етикета

Сред най-честите притеснения на потребителите са добавянето на палмови мазнини, сухо мляко и допълнителна вода. Подобни практики могат да променят състава на млечните продукти, затова информацията върху опаковката е особено важна.

Пламен Крумов обясни, че е чувал за използването на такива съставки в производството, но не пожела да коментира технологиите на други предприятия. За собствената си мандра той подчерта: „ние си правим само от мляко“.

За потребителите най-полезният ориентир е внимателното прочитане на етикета. Важно е да се провери точният вид на продукта и посоченият състав, вместо изборът да се прави единствено по външния вид или цената. По-високото водно съдържание само по себе си не е достатъчно, за да се определи качеството на сиренето.

В мандрата в Желю войвода производството на всяка партида започва с проверка на суровото мляко, а контролът продължава и при следващите технологични операции.