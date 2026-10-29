Омбудсманът скочи срещу скъпите екскурзии за деца

Десетки родители се оплакват от непосилни цени за еднодневни екскурзии, организирани от детски градини и училища, като сумите достигат 60 евро дори за близки до София дестинации. Омбудсманът Велислава Делчева настоя Министерството на образованието да предприеме спешни мерки и да осигури реален избор между различни туристически оферти. Пред БНТ тя предупреди, че високите цени лишават част от децата от важни образователни и социални преживявания.

Делчева постави и още два проблема пред институциите - достъпността на изборните секции за хората с увреждания и необходимостта от компенсации за столичани, останали без парно заради ремонти.

60 евро за екскурзия до Железница

Омбудсманът съобщи, че в институцията са постъпили множество жалби от родители, недоволни от цените на еднодневните пътувания. Най-често предложенията са между 45 и 60 евро, въпреки че дестинациите се намират сравнително близо до София.

„Не може на родителя да се предлага само една оферта и той да се чувства притиснат детето му да отиде на екскурзия. Защото екскурзията не е просто да излезеш извън училището и да се разходиш. Те имат образователни цели“, заяви Велислава Делчева.

Тя обърна особено внимание на положението на семействата, които не могат да отделят подобна сума. Според нея участието в организираните пътувания е важно не само за образованието, но и за отношенията между децата.

„И мога да си представя как се чувства едно дете, когато всички други деца отиват на екскурзия, а то не може да отиде заради това, че родителите не могат да си позволят 60 евро за екскурзия до Железница“, подчерта омбудсманът.

Не може родителите да бъдат изнудвани

Според Велислава Делчева решаването на проблема изисква участието на няколко институции. Тя настоя да бъдат разработени ясни правила за избора на туристически фирми и да се гарантира възможност родителите да сравняват различни предложения.

„Смятам, че отново тук Министерството на образованието, а ако трябва и Министерството на транспорта, трябва да седнем и да решим как да се реши този проблем“, заяви тя.

Омбудсманът разказа, че е потърсила обяснение и от туроператорите за високите цени. Те посочили разходите за гориво, автобусен водач, педагогически персонал и допълнителни туристически застраховки.

„Това, което обясниха туроператорите, е, че всъщност те, освен че трябва да закупят гориво за автобусите, трябва да осигурят водача, осигуряват и педагогически персонал, както и други допълнителни туристически застраховки за всички ученици. Но това, пак казвам, за мен не е достатъчно обяснение“, категорична беше Делчева.

Тя настоя Министерството на образованието да се намеси с конкретни правила, които да направят избора на организатор по-прозрачен. „Не може родителите да бъдат изнудвани по този начин. Само няколко фирми предлагат такива екскурзии“, заяви омбудсманът.

„И за мен е изключително важно на първо място Министерството на образованието да вземе някакво кардинално решение по този въпрос или да има някакви критерии, по които да се избират тези фирми. Ако трябва да се включват родителите, когато се взема това решение. Трябва да има възможност да се избира между няколко оферти“, допълни тя.

Достъпно гласуване за хората с увреждания

Велислава Делчева постави и въпроса за условията, при които хората с увреждания ще упражнят избирателното си право на президентския балотаж в неделя. Тя обясни, че е получила сигнали за затруднен достъп до изборните помещения и настоя Централната избирателна комисия да изпрати допълнителни указания до секционните комисии.

Според нея не е достатъчно единствено да се провери дали пред сградата има стълби. Необходимо е и вътре в изборното помещение да бъдат осигурени условия за придвижване и гласуване.

„Човек с количка трябва да има достатъчно пространство в изборната секция, да се обърне, да се нагласи, да застане правилно пред машината, за да може да гласува, да се върне, ако е с придружител - той да стои този човек на близко разстояние, ако има нужда“, обясни омбудсманът.

Делчева настоя за специално внимание и към хората със зрителни и слухови увреждания. Тя припомни, че възможността за гласуване чрез подвижни избирателни секции е запазена, но това не отменя необходимостта останалите помещения да бъдат достъпни.

„Отделно за хората със зрителни и слухови увреждания, да има допълнителни усилия, за да може тези хора да ги включим в изборния процес, особено на фона на тази ниска изборна активност, която видяхме в неделя“, заяви Делчева.

Компенсации от „Топлофикация“

Омбудсманът отправи и искане към Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с ремонтите на „Топлофикация София“. Тя настоя потребителите в районите, където продължават ремонтните дейности и има проблеми с топлоподаването, да получат полагащите им се компенсации и неустойки.

Велислава Делчева предупреди, че очаква затрудненията с топлофикационното дружество да продължат и през отоплителния сезон. Затова тя поиска КЕВР да предприеме действия за защита на потребителите, засегнати от продължителните ремонти и прекъсванията на услугата.