Български плодове гният по градините, овощарите не могат да ги продадат

Богатата реколта от плодове тази година се превръща в сериозно изпитание за българските овощари. Ниските изкупни цени, растящите производствени разходи и липсата на сигурни пазари принуждават част от стопаните да оставят продукцията си необрана.

Производители от Североизточна България предупреждават, че финансовите загуби се увеличават, а някои вече обмислят да изкоренят овощните си градини. От Министерството на земеделието и храните предлагат решение чрез сдружаване на стопаните и инвестиции в преработвателни предприятия с европейски средства, съобщи БНТ.

Богата реколта, но все по-трудна продажба

Проблемите на производителите се виждат и на Централния кооперативен пазар в Русе. Макар че местната продукция продължава да се предлага, търсенето е по-слабо от очакваното за есенния сезон. В същото време разходите за отглеждане, транспорт и реализация на плодовете и зеленчуците се увеличават.

Управителят на общинските пазари в Русе Кунчо Кунчев коментира, че ценовите равнища са се променили значително. По думите му спрямо миналата есен част от цените вече са със същите числови стойности, но в евро вместо в левове. Той посочва, че през лятото продукцията е била по-евтина от миналогодишната, докато през есента тенденцията се е обърнала.

„Търсенето много е намаляло“, заявява Кунчев. Според него високите производствени разходи и поскъпването на живота оказват влияние както върху стопаните, така и върху покупателните възможности на потребителите.

Десет декара круши и все по-малко купувачи

Димка Четова от добричкото село Крушари отглежда заедно с баща си седем сорта круши върху площ от десет декара. Семейството полага ежедневни грижи за насажденията, но реализацията на реколтата става все по-трудна. Засега успяват да продават на дребно, а за да ограничат разходите, не наемат допълнителна работна ръка.

Производителката обяснява, че предлаганите изкупни цени на едро често не оправдават вложените средства и труд. „Все едно някой да ходи на работа, без да получава заплата“, сравнява тя ситуацията.

Четова настоява да се създадат по-добри условия за реализация на българската продукция. Според нея местните производители трябва да получат повече възможности да достигат до потребителите, а конкуренцията от вносните плодове затруднява допълнително работата им.

Част от овощарите са готови да изкоренят градините

Председателят на Съюза на дунавските овощари Николай Колев също предупреждава за задълбочаващи се проблеми. Той посочва, че вносът оказва сериозно влияние върху цените на българските плодове, а липсата на достатъчно преработвателни предприятия ограничава възможностите за продажба. „Голяма част от продукцията остана необрана по градините“, заяви Колев.

По думите му част от стопаните вече са решили да напуснат бранша и да премахнат овощните си насаждения. Председателят на организацията настоява за цялостна стратегия, която да обедини усилията на производителите и да осигури по-голяма устойчивост на сектора.

Проблемът с крушите е особено показателен. Според данни, представени по-рано от Нова телевизия, производството на този плод в България е намаляло със 75% за шест години. Същевременно площите с насаждения продължават да се свиват, а много земеделци се отказват от културата заради болестите, вредителите и трудната реализация.

Преработката на плодовете може да спаси реколтата

Въпреки трудностите в страната има и успешни примери за овощарски стопанства, които успяват да реализират почти цялата си продукция. Самият Николай Колев отглежда биологични круши, като продава подходящите плодове за прясна консумация, а останалите насочва към производство на сокове.

„Почти нищо не изхвърляме от това, което прибираме“, обяснява. Колев разказва, че му е било необходимо десетилетие, за да усвои особеностите на отглеждането на круши, като през това време е преживял и сезони без реколта.

Според представителите на бранша подобен подход би могъл да помогне на повече стопанства. За целта обаче са необходими достатъчно предприятия, които да изкупуват плодовете за производство на сокове, консерви и други хранителни продукти.

Министерството предлага обединяване на производителите

От Министерството на земеделието и храните посочват, че едно от решенията е земеделските стопани да работят заедно и да инвестират в общи мощности за преработка. Европейското финансиране предоставя възможности за подобни проекти, които могат да повишат стойността на произведената продукция.

Заместник-министър Красимир Чакъров обяснява, че целта е да се създадат условия фермерите да се кооперират, да правят съвместни инвестиции и да преработват плодовете, вместо да разчитат единствено на продажбата им в прясно състояние.

Заместник-министър Янислав Янчев също поставя акцент върху съвместната работа на земеделците. Според него обединяването на предлаганата продукция може да повиши конкурентоспособността на българските производители спрямо вноса от други държави.

Овощарите се надяват следващата година отново да донесе богата реколта, но и повече сигурни възможности за продажба. Сред исканията им остават по-добрият достъп до пазара, развитието на преработвателната промишленост и създаването на дългосрочна стратегия за българското овощарство.