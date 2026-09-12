Първата реколта от общинските градини стигна до детските заведения в Казанлък
Първата реколта за сезона е резултат от постоянните грижи за общинските градини
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Първата реколта за сезона е резултат от постоянните грижи за общинските градини
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Властите затягат мерките след ръст на заразените с коронавирус
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