Първата реколта от общинските градини стигна до детските заведения в Казанлък

С много грижа и внимание първата за годината реколта от общинските градини вече достигна до децата на Казанлък.



На Детска млечна кухня бяха предоставени 37 кг тиквички и 93 кг краставици, както и пресни подправки – магданоз и копър .



Продукцията ще бъде включена в менюто на най-малките жители на общината още през следващите два дни.



За бебетата в Детска млечна кухня ще бъде приготвена вкусна и полезна крем супа от тиквички, а за децата в детските градини менюто ще включва крем супа, свежа салата и таратор.



Първата реколта за сезона е резултат от постоянните грижи за общинските градини и е още една стъпка към осигуряването на прясна, качествена и здравословна храна за децата на Казанлък.





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