Нов обрат по случая „Колтуклиева“? Съдът с последна дума

Военно-апелативният съд в София решава днес окончателно дали служителят на Националната служба за охрана Мартин Варадинов ще остане на свобода без мярка за неотклонение по делото за инцидента с журналистката Соня Колтуклиева. Първата съдебна инстанция отказа да го задържи, след като прие, че няма достатъчно доказателства за нанесен от него удар, причинил установената телесна повреда. Прокуратурата обаче поддържа обвинението, че 37-годишният охранител е причинил средна телесна повреда на журналистката. Случаят предизвика широк обществен отзвук и доведе до оставката на началника на НСО генерал-майор Емил Тонев.

Шестима свидетели не видели охранителя да нанася удар

При разглеждането на мярката на 23 октомври Софийският военен съд освободи Варадинов, без да му налага никаква мярка за неотклонение. Магистратите приеха, че нито един от шестимата разпитани свидетели не е видял охранителят да удря Соня Колтуклиева. От прегледаните видеозаписи съдът установил избутване, но не и пряк удар.

Съдебномедицинската експертиза потвърждава, че журналистката е получила счупване в областта на лявата раменна кост. Според първата инстанция обаче събраните доказателства не са достатъчни, за да се направи обоснован извод, че Варадинов е причинил увреждането чрез нанесен удар. Магистратите приеха също, че няма опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление.

Варадинов: Изпълних законосъобразно функциите си

При предишното заседание служителят на НСО лично защити действията си. „Смятам, че съм изпълнил законосъобразно моите функции като служител на Националната служба за охрана“, заяви той пред съда, цитиран от БНТ. Варадинов поиска и определяне на по-лека мярка.

Адвокатът му Тервел Георгиев настоя, че клиентът му не е нанасял удар на журналистката. Според защитата тя е получила травмата при падането си на земята, след като охранителят е реагирал на внезапно възникнала ситуация около служебния автомобил.

„Непосредствената опасност възниква внезапно и неочаквано“, заяви адвокатът пред бТВ. Той се позова на законовите разпоредби, които допускат използване на физическа сила от служителите на НСО при внезапна заплаха за охранявано лице.

Защитата изтъкна още, че Варадинов няма предишни осъждания, притежава отлична служебна характеристика и е бил награждаван пет пъти. Охранителят е временно отстранен от длъжност, поради което според адвоката му не съществува риск да повлияе на събирането на доказателства.

Инцидентът пред централата на „Прогресивна България“

Случаят се разигра на 22 октомври пред централата на „Прогресивна България“ в София. Соня Колтуклиева се опита да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, която вече се намираше в служебния автомобил на НСО.

Журналистката отвори вратата на автомобила, след което охранителят се намеси и я изблъска. Колтуклиева падна на тротоара и впоследствие потърси медицинска помощ във Военномедицинската академия.

Военната прокуратура привлече Мартин Варадинов като обвиняем и поиска постоянния му арест. След отказа на първоинстанционния съд държавното обвинение оспори освобождаването му пред Военно-апелативния съд.

Началникът на НСО призна за допуснати грешки

Инцидентът предизвика проверка в Националната служба за охрана. Началникът й генерал-майор Емил Тонев обяви, че е установил пропуски в действията на свои подчинени. „Видях грешки на нашите служители. На паднал гражданин задължително трябва да се помогне“, заяви Тонев пред журналисти.

Той потвърди също, че е депозирал оставката си след отправеното към него искане. „След като ми е поискана оставката, аз я подавам“, каза генералът.

Президентът Илияна Йотова осъди действията срещу журналистката и настоя за изясняване на обстоятелствата. „Журналистите трябва да могат свободно и без страх да вършат работата си“, подчерта държавният глава в официалната си позиция.

В рамките на проверката временно са отстранени от длъжност Мартин Варадинов, друг служител от охранителния екип и неговият ръководител. Днешното произнасяне на Военно-апелативния съд ще бъде окончателно по въпроса за мярката за неотклонение на обвиняемия.