Нов страх за Соня Колтуклиева. Усложнения след падането

Състоянието на журналистката Соня Колтуклиева се е усложнило след инцидента със служител на Националната служба за охрана в четвъртък вечерта. Тя се е върнала във Военномедицинска академия, след като първоначално е била освободена за домашно лечение. Заради влошаването на травмата в рамото не е изключено да се наложи хирургическа намеса, съобщава бТВ. Засега няма официално потвърждение дали лекарите са взели решение за операция.

Как се стигна до инцидента

Колтуклиева пострада пред централата на „Прогресивна България“ в София, докато се опитваше да зададе въпроси на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

След като Доцова се качила в служебния автомобил, журналистката отворила вратата, за да продължи разговора. Последвала намеса на служител на НСО, който я изблъскал, а тя паднала на тротоара.

Според първоначалната информация Колтуклиева е получила удар по главата и сериозна травма на рамото. Самата тя съобщи, че при медицинските прегледи е установена фрактура.

Върнала се в болницата след разпита

Първоначално от ВМА съобщиха, че на журналистката са извършени необходимите прегледи, консултации и медицински манипулации, след което е освободена за домашно лечение.

Впоследствие Колтуклиева е дала показания във Военно-окръжната прокуратура. След разпита отново е потърсила медицинска помощ заради усложненията.

Служителят на НСО Мартин Варадинов доброволно се е явил във Военната прокуратура и е дал показания. Около 1 часа през нощта той е изведен с белезници от сградата. По случая е образувано досъдебно производство.

Доцова изрази съжаление, НСО започна проверка

Председателят на парламента Михаела Доцова изрази съжаление за случилото се и определи инцидента като недопустим. Тя заяви, че ще настоява ръководството на НСО да предприеме най-строгите мерки, ако бъдат установени нарушения.

Националната служба за охрана вече е разпоредила проверка на действията на своя служител. Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около инцидента, докато основното притеснение остава здравословното състояние на пострадалата журналистка.