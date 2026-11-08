Четиригодишно момченце загина в плевенско. Протест пред дома на шофьора

Трагедия с четиригодишно момченце разтърси плевенското село Гривица и предизвика силно напрежение сред местните жители. Детето загина на място, след като беше блъснато от джип, управляван от 19-годишен младеж. Близки и роднини на семейството се събраха на централния площад, а впоследствие се отправиха към дома на шофьора. Наложи се засилено полицейско присъствие и намеса на жандармерията, за да бъде овладяна обстановката.

Инцидентът е станал около 15:30 часа в събота в центъра на селото. По информация на говорителя на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова автомобилът е бил „Сузуки“, а водачът е притежавал шофьорска книжка. Пробите му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Младежът е задържан за 24 часа в Първо районно управление в Плевен.

Кметът на Гривица Петър Георгиев разкри допълнителни подробности за обстоятелствата около трагедията. По думите му шофьорът се е прибирал към дома си, а детето се е намирало върху купчина пясък, изсипана край улицата.

„Най-вероятно детето е решило да премине, тъй като живее отсреща и най-вероятно това момче не го вижда. Това е мое мнение, органите ще кажат дали е така... Няма умисъл тук, за съжаление се е случило най-лошото“, коментира Георгиев.

Кметът изрази притеснение и от появилото се напрежение, което според него някои се опитват да представят като конфликт на етническа основа.

„Не вярвам да се стигне до нещо сериозно. Според мен малко пресилват нещата, изкарват го на етническа основа, което, според мен, няма нищо общо със случая. Просто, според мен, е нещастен случай“, заяви той.

След катастрофата близки на загиналото момченце първоначално се събраха на централния площад в Гривица, а след това част от множеството се насочи към къщата на задържания водач. Полицията е предприела мерки за предотвратяване на сблъсъци, като в селото са изпратени и служители на жандармерията.