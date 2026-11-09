Четиригодишно момченце загина в плевенско. Протест пред дома на шофьора
Кметът Петър Георгиев разказа какво е предшествало трагедията и коментира напрежението в селото
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Кметът Петър Георгиев разказа какво е предшествало трагедията и коментира напрежението в селото
Ударил се челно в градски автобус
3 автомобила изгоряха в автоморга край плевенското село Гривица, съобщиха от пресцентъра на местната полиция. Пожарът избухнал в 17,30 завчера. Сигна...