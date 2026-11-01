Избирателната активност достигна 14,9% към 14 часа. По-висока от първия тур

Навръх Деня на народните будители българите отново застават пред урните, за да определят кой ще бъде следващият държавен глава. На 1 ноември се провежда вторият тур на президентските избори, в който един срещу друг се изправят кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев.

Избирателната активност към 14:00 часа е 14,9%, според посочените данни от екзитпола на социологическа агенция „Тренд“.

По официална информация на Централната избирателна комисия към 11:00 часа са гласували 405 270 души, или 6,11% от избирателите. Данните бяха обявени от говорителя на ЦИК Стоянка Балова.

За сравнение, на първия тур на 25 октомври активността към същия час беше 5,80%.

Избирателната активност по часове

14:00 ч. – 14,9% според „Тренд“

13:00 ч. – 12,2% според „Мяра“

12:00 ч. – 9,5% според „Тренд“

11:00 ч. – 6,8% според „Мяра“

10:00 ч. – 4,1% според „Тренд“

09:00 ч. – 2,1% според „Мяра“

08:00 ч. – 0,8% според „Тренд“

Посочените стойности са от екзитполове и представляват оценки на социологическите агенции. Те следва да се разграничават от официалните данни на ЦИК.

Избирателната активност на втория тур на президентските избори е 15,9% към 14.00 часа, показват данни на агенция "Алфа Рисърч", предава БНР. Тя e по-висока от избирателната активност на първия тур, която към същия час беше 13,6 на сто, припомнят от медията.

Близо 6,6 милиона българи имат право на глас

Изборният ден започна в 7:00 часа и по график трябва да приключи в 20:00 часа. При наличие на чакащи избиратели пред секциите гласуването може да бъде удължено до 21:00 часа.

Вотът се провежда в близо 12 700 избирателни секции в страната и чужбина.

До втория тур се стигна, след като на 25 октомври нито една от кандидатпрезидентските двойки не получи необходимата подкрепа за победа.

На първия тур Илияна Йотова и Кирил Вълчев събраха 528 951 действителни гласа, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 486 232 гласа, според обявените от ЦИК резултати.

Окончателният избор ще бъде определен от гласовете на днешния балотаж.