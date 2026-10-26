Политолог каза какво ще реши балотажа

Драматично ниската избирателна активност и изключително малката разлика между първите две кандидатпрезидентски двойки са големите изненади от първия тур на президентските избори. Това коментира политологът проф. Росен Стоянов, цитиран от "Фокус".

„Със сигурност две от изненадите са драматично ниската избирателна активност, за което има поредица причини, обективни и субективни. На второ място изключително малката разлика между първия и втория“, посочи той.

Според политолога пред щабовете на Илияна Йотова и Андрей Гюров предстои решаваща седмица, през която основната им задача ще бъде да разширят подкрепата си извън избирателите, гласували за тях на първия тур.

Стоянов определи като изненадващо и заявеното от Андрей Гюров намерение да не търси подкрепа от политическите централи. По думите му след определянето на двамата финалисти именно привличането на допълнителни гласове трябва да се превърне във водеща цел на кампаниите.

"Вече при ясните резултати, при свършване на квалификационната среща и дефинирането на двамата финалисти, трябва да се започне с търсене, разширяване, чрез подкрепи“, коментира той.

Проф. Росен Стоянов смята, че телевизионните дебати между кандидатите могат да се окажат определящи за крайния резултат. Според него избирателите трябва да получат възможност да сравнят не само позициите на претендентите за държавен глава, но и тези на кандидатите за вицепрезидент.

"Дебатите като че ли ще се окажат ключовият момент в кампанията и в седмицата между двата тура, който може да предначертае бъдещите пет години на „Дондуков“ 2“, заяви политологът.

Той коментира и възможните последици от балотажа за политическите сили в страната.

Според Стоянов евентуална победа на Илияна Йотова би могла да доведе до постепенното ѝ еманципиране от политическия проект на Румен Радев. От друга страна, силното представяне на Андрей Гюров може да се превърне в стимул за по-тясно обединение на формациите в либералното и центристкото политическо пространство.

Политологът не спести критиките си към начина, по който беше проведена предизборната надпревара. Според него основният проблем не е бил в качествата на кандидатите, а в организацията и посланията на техните кампании.

„Всъщност кампаниите бяха най-слабото нещо в миналия месец преди изборите. Не самите кандидати“, подчерта проф. Росен Стоянов.

На фона на ниската избирателна активност и близките резултати на двамата финалисти предстоящият балотаж остава отворен. Според анализа на Стоянов именно способността на кандидатите да привлекат нови избиратели и представянето им в преките дебати могат да наклонят везните в последните дни преди решаващия вот.