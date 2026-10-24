По време на излъчено интервю за американския телевизионен канал ABC News Владимир Зеленски изненадващо премина на руски език за кратко.

По време на разговора Зеленски отбеляза, че някои го смятат за недостатъчно благодарен, като използва думата unthankful.

В отговор журналистът попита президента на Украйна дали се счита за неблагодарен, използвайки по-често срещаната дума – ungrateful.

Зеленски се затруди с точния превод, обърна се към своя екип зад кадър и попита директно на руски език: „А, это то же самое?“ (А, това същото ли е).

После обясни, че е благодарен на партньорите си за подкрепата, но няма да им благодари всяка секунда.

Строгите езикови закони в Украйна изискват официален отказ от използването на руски език в публичното пространство.

Зеленски, за когото все пак руският е роден език от детството му в Кривой рог, е преминавал към него в последните години само два пъти.

На една пресконференция, заедно с лидерите на Полша и Литва, неволно използва думата быстро (вместо украинското швидко), но после веднага се е поправи.

Ако първия път беше неволно, то втория път бе нарочно.

На сесията на ООН през септември, в кулоарите, руски журналист го попита кога ще посети Москва. Зеленски видимо се ядоса и отговори остро на руски: „На ракете“ („на ракета“), придружено с нецензурен израз.

Анализаторите посочват, че езиковите грешки на украинския президент в интервюто за ABC News отразяват изключително високо ниво на нервност, умора и психологически натиск. Тези реакции се разглеждат като симптом на натрупаното напрежение от постоянния стрес, сложната ситуация на фронта и дипломатическите предизвикателства.