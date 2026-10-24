Ново дете чудо пренаписа историята! 11- годишна счупи световен рекорд

11-годишната британка Бодхана Сиванандан стана най-младият международен майстор в историята на женския шах.

Това пише The Guardian, отразявайки състезанието за Европейската клубна купа, което се проведе в Будва, Черна гора.

Сиванандан подобри рекорда на легендарната унгарска шахматистка Юдит Полгар, която получи титлата Международен майстор на 12-годишна възраст през 1988 г.

11-годишната британка е от индийски произход. Родена е в Лондон и живее със семейството си в квартал Хароу, Северен Лондон. Родителите ѝ са икономически мигранти.

Момичето открива шаха напълно случайно по време на COVID-19, когато е на 5 години, а приятел на баща ѝ, който се прибира в Индия, оставя у тях чанта с вещи, в която имало старовремски шахматен комплект.

Бодхана започва да мести фигурите от скука по време на пандемията и бързо развива феноменален устрем.

За да получи титлата сега, Сиванандан трябваше да отговаря на съответните стандарти и да постигне рейтинг на ФИДЕ от 2400. Към октомври спортистката вече имаше два стандарта по международно разпознаване, а официалният ѝ рейтинг беше 2382.

Благодарение на успешните си представяния на Европейската клубна купа, Сиванандан надмина този рекорд.

Тя загуби от само от рускинята Александра Горячкина, но след това изигра пет мача без загуба, четири победи и едно равенство.

Сиванандан влиза и в топ 7 на най-младите шахматисти, получили титлата Международен майстор.

Рекордът принадлежи на руснака Роман Шогиев – 10 години, три месеца, 21 дни, който бе поставен през 2025 г.

В края на септември британската шахматистка стана най-младата жена гросмайстор в историята.