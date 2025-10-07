Браво! Нови успехи за България на европейското по шах
Нашите състезателки оглавяват класирането
Нашите състезателки оглавяват класирането
Нургюл Салимова записа една от най-впечатляващите си победи
Българските шахматисти постигнаха пет победи и две загуби в седмия кръг
Победите му идват на Световното първенство по ускорен шахмат
Петко Петков стана шесткратен световен шампион
Иван Чепаринов при мъжете и Нургюл Салимова при жените са водачи в класирането
Благодаря на тези, които направиха нашия успех възможен, заяви треньорът Антоанета Стефанова