Падна голяма загадка за Теракотената армия

Падна голямата тайна на легендарната Теракотена армия. Ново изследване преобръща представите за прочутото чудо на Китай. Почти една трета от следите са на жени, а над една пета – на деца, но зад безсмъртните войници се крие и история за принудителен труд.

Повече от 2200 години глинените воини на първия император на Китай пазят мълчание. Подредени в бойни редици, с различни лица, прически и доспехи, те изглеждат готови да тръгнат на война дори от отвъдното. Но върху телата им е останало нещо, което времето не е успяло да заличи – отпечатъците на хората, които са ги изработвали.

Именно тези почти невидими следи разкриват изненадваща подробност за създаването на едно от най-величествените археологически открития на XX век. Зад Теракотената армия вероятно не са стояли само мъже майстори, както дълго се е предполагало. В работата са участвали и жени, и деца.

Ново научно изследване анализира 79 запазени пръстови отпечатъка върху глинените фигури. Според оценките около 45% от тях вероятно принадлежат на възрастни мъже, 32,7% – на възрастни жени, а 22,3% – на деца под 15 години.

Това не означава, че точно една трета от всички работници са били жени, нито че всяко пето дете в огромните работилници е месило глина. Едни и същи хора може да са оставили повече от един отпечатък. Но резултатите поставят под съмнение представата, че армията е била създадена единствено от възрастни мъже.

Следите, които времето не успя да заличи

През 1974 г. китайски фермери копаят кладенец край Сиан, в провинция Шанси, когато попадат на фрагменти от глинена фигура. Находката отвежда археолозите към огромен погребален комплекс, построен за император Цин Шъхуан, обединил Китай през 221 г. пр.н.е.

Под земята се разкрива цяла армия от човешки фигури в естествен ръст. Войници, стрелци, коне и бойни колесници са подредени така, сякаш трябва да продължат да служат на владетеля и след смъртта му. С времето разкопките разкриват и други фигури, сред които чиновници, акробати и музиканти. Броят на воините и останалите скулптури се оценява на около 8000, макар че не всички са напълно разкрити или възстановени.

Най-впечатляващото е, че всяка фигура носи индивидуални черти. Мустаци, бради, прически, изражения и детайли по броните създават впечатлението за истинска войска, събрана от различни краища на империята. Лицата не са повтарят - няма две еднакви. Всъщност производството било организирано чрез калъпи, отделно изработени части и последващо сглобяване и дооформяне. Така можело да се създават хиляди фигури, без те да изглеждат напълно еднакви.

Върху някои от тях глината е запазила следи от пръстите на създателите си. Те се появили, докато работниците оформяли телата, прикрепяли главите и ръцете или поставяли декоративни елементи върху броните. Това са случайни автографи на хора, чиито имена в повечето случаи са останали неизвестни.

Какво разкриха 79 отпечатъка

Екипът изследвал следи от 36 фигури в една част от първата яма. Първоначално били регистрирани 91 отпечатъка, но 12 били изключени от анализа, защото изглеждало, че може да принадлежат на хора, оставили и други следи в извадката.

Останалите 79 били подложени на измервания. Учените анализирали ширината на папиларните линии – характерните извивки и бразди, които изграждат пръстовия отпечатък. Тези показатели могат да дадат ориентир за възрастта и пола на човека, но не позволяват безпогрешно определяне на всеки отделен случай.

За да преодолеят част от ограниченията на по-старите методи, изследователите използвали статистически модел, който оценява съотношението между различните групи в цялата извадка. Получените резултати сочат, че жените и децата са имали по-значимо присъствие, отколкото се е приемало досега.

Това е съществена промяна в представите за организацията на труда в древната империя Цин. Но учените подчертават и ограниченията: анализът обхваща малък брой фигури от един участък, а размерът на отпечатъците се влияе от възрастта, индивидуалните особености и свиването на глината при сушене и изпичане. Освен това измерванията на възрастни жени и момчета в тийнейджърска възраст могат да се припокриват.

Следователно изследването не дава окончателен списък на хората, изработили армията. То предоставя количествено свидетелство, че сред тях вероятно е имало различни възрастови и полови групи.

Децата – чираци в императорските работилници

Защо деца са работили върху статуите на един от най-могъщите владетели в древността? Едно от възможните обяснения е, че са били помощници или чираци, които усвоявали занаята под ръководството на опитни майстори.

В древен Китай производството на керамика, лакови изделия, оръжия и други предмети било организирано в сложна система от специализирани работилници. Исторически свидетелства от епохата показват, че жени и деца са участвали в някои видове занаятчийско производство под държавен надзор. Това прави тяхното присъствие при създаването на Теракотената армия правдоподобно, макар конкретните роли на хората, оставили отпечатъците, да не могат да бъдат установени със сигурност.

Малките ръце може да са се занимавали с подготвителни задачи, оформяне на глината или поставяне на дребни детайли. Възможно е някои от децата да са се обучавали в работилниците. Това обаче остава хипотеза, а не пряко доказан факт за всяко дете, чиито отпечатъци са включени в изследването.

Самият мащаб на проекта предполага разделение на труда. Глината била обработвана и разпределяна, отделните части се оформяли по различни техники, а след сглобяването фигурите трябвало да бъдат изсушени и изпичани. Това не е история за няколко гениални скулптори, създали всичко сами. По-скоро става дума за огромна производствена система, в която уменията на майсторите се съчетавали с труда на множество други хора.

Безсмъртната армия и цената на императорската амбиция

Зад величествените фигури се крие и по-мрачна история. Цин Шъхуан управлявал с твърда централизация, строги закони и мащабна мобилизация на човешки труд. Освен гробницата и армията му, империята организирала големи строителни проекти, пътна инфраструктура и укрепления.

Историческите сведения говорят за използване на осъдени и принудително мобилизирани работници. Археологически находки от други части на погребалния комплекс подкрепят тази картина. В район, свързан с мавзолея, са открити човешки останки, някои от които били с железни окови на краката. Изследванията показват, че част от погребаните вероятно са били затворници, принудени да участват в строителните дейности.

Това не доказва, че всеки човек, работил върху теракотените фигури, е бил затворник или роб. В огромния проект вероятно са участвали различни групи – квалифицирани занаятчии, държавни работници, мобилизирани хора и осъдени. Но находките напомнят, че императорската амбиция е имала човешка цена.

Създаването на армията било не само художествено постижение, но и организация на труд в мащаб, който изисквал сурова дисциплина. За владетеля фигурите трябвало да осигурят защита и власт отвъд смъртта. За хората, които ги изработвали, това можело да означава години тежка работа, подчинение и живот, изцяло зависим от държавата.

Хиляди лица, почти никакви имена

Теракотената армия е сред най-забележителните археологически открития в света и е включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО през 1987 г. Но колкото повече археолозите научават за нея, толкова по-ясно става, че зад хилядите лица стоят хора, за които историята почти не е оставила лични сведения.

Новото изследване връща поне част от тях в разказа. Жените, децата и мъжете, оставили отпечатъци върху глината, вероятно никога не са си представяли, че след повече от две хилядолетия следите им ще бъдат измервани с научни методи и ще променят представите за създаването на армията.

Има нещо символично в това, че най-добре запазените свидетелства за някои от тези хора са останали върху фигурите, предназначени да служат на императора във вечността. Войниците носят лицата на древен Китай, но пръстовите отпечатъци разкриват ръцете, които са ги създали.

Императорът искал да има армия и след смъртта си. Днес тази армия разказва и друга история – за обикновените хора, чиито имена са изгубени, но чието докосване е оцеляло.