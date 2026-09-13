Шишков: Пръстовите отпечатъци няма да спрат кражбите в болниците

Идеята за пръстовите отпечатъци е да има контрол върху кражбите. Нокражбите не са от фалшиви болни, а от фалшиви диагнози и не се правят отпациентите,...