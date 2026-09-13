ЕС затяга контрола. Нова система следи всяко влизане и излизане
Биометрични данни заменят печатите, Брюксел отчита милиони регистрации
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Биометрични данни заменят печатите, Брюксел отчита милиони регистрации
Лоша организация на работата в лечебните заведение е причината за образуването на опашки от пациенти заради тестването на системата за идентификация....
При отказ на пациента да остави отпечатък Здравната каса няма да плаща Точно 25 секунди отнема чекирането в болниците с регистриране на пръстовия иде...
Пет болници в страната започват да работят тестово с новата система за пръстова идентификация. Пациентите ще бъдат регистрирани чрез показалеца си в с...
Проф. Радослав Гайдарски, бивш министър на здравеопазването На извънредния събор на Българския лекарски съюз са били 256 човека, всеки един от тях е...
Парламентарната група на ГЕРБ кани на 16 февруари министър Москов за да чуе концепцията му за електронна идентификация на българските граждани и взема...
Код ще "свързва" взимащия лекарствата с данните за болния С пръстов отпечатък ще купуваме в аптеките и хапчета за родители и баби. Новите правила тря...
Федералната миграционна служба на Русия ще монтира устройства за сканиране на пръстови отпечатъци на чужденци на всички гранични пунктове, пише в. "Из...
Федералната миграционна служба на Руската федерация ще монтира устройства за сканиране на пръстови отпечатъци на чужденци на всички гранични пунктове....
Идеята за пръстовите отпечатъци е да има контрол върху кражбите. Нокражбите не са от фалшиви болни, а от фалшиви диагнози и не се правят отпациентите,...
Берлин. Германски политик поиска от влизащите в страната българи и румънци да се вземат пръстови отпечатъци на границата, писа в. "Зюддойче цайтунг"....
София. Предоставянето на пръстови отпечатъци на сирийски бежанци от МВР на посолството на Сирия е грубо нарушение на нормите и законите за закрила и п...