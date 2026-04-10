ЕС затяга контрола. Нова система следи всяко влизане и излизане

От днес в Европейския съюз окончателно влиза в сила новата система за вход и изход, която заменя традиционните печати в паспортите с биометрични данни. Новият режим обхваща всички граждани извън ЕС, включително британци и американци, и цели по-строг контрол върху миграцията и престоя в блока.

Пътуващите ще трябва да предоставят пръстови отпечатъци и лицева снимка още при първото си преминаване през границата. Мярката е част от по-широка стратегия на Брюксел за дигитализация и сигурност.

Системата започна да се въвежда поетапно още през октомври миналата година, но първоначално предизвика затруднения и забавяния на някои летища. От летището в Брюксел посочиха, че новият контрол увеличава времето за обработка на пътниците и налага осигуряването на допълнителен персонал на граничните пунктове.

От Европейската комисия обаче подчертават, че системата вече функционира стабилно. По официални данни за последните пет месеца са регистрирани над 45 милиона преминавания през външните граници на ЕС, издадени са повече от 24 000 отказа за влизане и са засечени над 600 пътници, определени като потенциална заплаха за сигурността.

Според оценките на Брюксел, при нормална работа преминаването през граничен контрол отнема средно около 70 секунди на човек. В същото време се допуска през летните месеци част от летищата временно да прилагат и старите процедури, за да се избегнат струпвания и забавяния.

Очакванията са новата система да работи в синхрон с визовата и Шенгенската информационни системи, което ще позволи по-бързи електронни проверки, автоматично сравнение на данни и значително по-ефективен контрол върху движението на хора към и в рамките на Европейския съюз.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com