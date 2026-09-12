ЕС затяга контрола. Нова система следи всяко влизане и излизане
Биометрични данни заменят печатите, Брюксел отчита милиони регистрации
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Биометрични данни заменят печатите, Брюксел отчита милиони регистрации
1576 места останаха свободни в училищата в столицата
На излизане Косара каза няколко думи на Атижа и на Виктор, но побърза да излезе
Девет от двойките подкрепиха другите номинирани
Българската съдебна система не работи в полза на обществото и в полза на жертвите, казват родителите на убитото момче
Полицията е овладяла сллучая
Важно е да има политика на държавата за защита и закрила на децата
Вижте пълното изявление на Трифонов, с което ИТН излезе от управлението
Позволено е да се излиза, само за да се постави ваксина срещу коронавируса
Една статия на вестник „Модяр Немзет“ разтревожи Европа
Бил в отпуск за добро поведение
Има обаче и много лоялни към блока, тъй като 41,7% са заявили, че са за оставане в ЕС
Това обясни заместник-директорът на СДВР Антон Златанов пред БНР.
Придвижването вътре на територията на Столична община е свободно
Здравният министър пусна заповед да сне с маски на закрито и открито
Гражданите на Гърция ще трябва да пускат есемес или да попълнят специален формуляр, за да излязат от къщи
Роскосмос реши да ги публикува на сайта си
Правителството на Великобритания официално отхвърли петицията за провеждане на втори референдум за оставане в Европейския съюз, съобщава „Индипендънт"...
Излизането на Великобритания от ЕС ще бъде дълъг процес, който ще отнеме поне 2-3 години. Това разясни пред журналисти председателят на парламентарнат...
Председателят на Европейския парламент Мартин Шулц отхвърли опасенията, че излизане на Великобритания от ЕС ще провокира ефект на доминото в Европа. Т...