ЕС затяга контрола. Нова система следи всяко влизане и излизане
Биометрични данни заменят печатите, Брюксел отчита милиони регистрации
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Биометрични данни заменят печатите, Брюксел отчита милиони регистрации
Тази астрологична комбинация събужда осъзнатост и желание за движение напред
Участие в нея ще вземат министър-председателят Росен Желязков и Кристалина Георгиева
Промяната влиза в сила незабавно
Това е плод на столетния труд на нашите предци и на усилията на българската общност
От есента на 2025 г. ще се иска кандидатстване онлайн за специално разрешително
Това би трябвало да подобри значително обучението
Застрахователят ще приема и прилага правила за коригиране на застрахователната премия
Частично са засегнати още 7 страни
По думите на Тръмп забраните са мотивирани от неотдавнашното нападение в Колорадо
Бившият вицепремиер обясни какви са позитивите от влизането на България в еврозоната
Антонио Коща призова страните кандидатки да се ангажират с реформи
Целта на МОН е да направи децата ценностно формирани
Той съобщи, че миналата седмица представители на ЕЦБ са били в София и е имало разговори
Стабилността на правителството ще се определя от ДПС-Ново начало, каза още той
Математици изчислиха, че те ще има десет депутати
Промените влизат в сила през април
Сега ще се разбере искаме ли да бъдем част от най-вътрешния кръг на ЕС, заяви финансистът
Според него 9% дефицит е дупката от 18 млрд. лв. – разликата между приходи и разходи
Крайното решение ще бъде взето от Европейската комисия,