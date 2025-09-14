Българска традиция влезе в ЮНЕСКО

Вековната традиция на българското градинарство в Унгария е вписана в Националния регистър за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО.

Това обяви председателят на Българското републиканско самоуправление д-р Данчо Мусев по време на тържествата в Унгария по случай Деня на независимостта на България, цитиран от Светла Кьосева - главен редактор на двуезичното списание за култура и обществен живот „Хемус“.

Българите в Унгария по традиция отбелязаха Деня на независимостта на 13 септември в Халастелек. Денят започна с поднасяне на венци пред паметника “Български дулап”, издигнат в чест на българските градинари, основатели на селището.

„Вписването на традицията на българското градинарство в регистъра на ЮНЕСКО е плод на столетния труд на нашите предци и на усилията на българската общност днес. Българското градинарство в Унгария е не само историческо наследство, а живо знание и практика, която се предава на следващите поколения чрез общински градини, училища, детски градини и семейни традиции“, коментира Кьосева, пише БТА.

„Това е нова страница в нашата обща история – съхранение и предаване на духовното наследство не само в регистрите, но и в сърцата и бъдещето ни“, заявиха от Българско училище и детска градина в Будапеща на Фейсбук страницата си.

Тържественото връчване на удостоверението ще се състои на 17 октомври в Сентендре, два дни преди празника, на който почитаме Свети Иван Рилски, обявен за Ден на българо-унгарското приятелство.

За инициативата за включване на българското градинарство в Унгария в националния списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО Светла Кьосева съобщи при откриването на 20-ата Световна среща на българските медии в Националния пресклуб на БТА в София.

Дружеството на българите в Унгария съвместно с Българското републиканско самоуправление подадоха официалното заявление за вписване на традицията на българските градинари в Унгария в регистъра на ЮНЕСКО – Унгария през месец май тази година. Това информира тогава за рубриката “БГ Свят” на БТА Йордан Тютюнков, член на редакцията на „Български вести“ - Унгария.

Като част от усилията за опазване и представяне на градинарското наследство е започнало сътрудничество с Етнографския музей на открито в Сентендре (Сканзен). “Съвместно работим по създаването на образцова българска градина, която ще представя автентично както земеделските техники на нашите предци, така и бита на българските градинари”, разказа Йордан Тютюнков.

“През първата година ще започнем с отглеждането на вкусни български сортове домати, а през следващите сезони градината ще бъде обогатена с други традиционни зеленчукови култури. Проектът има за цел да запознае посетителите на Сканзена с приноса на българите към унгарската аграрна култура и да покаже какво означава да създаваш живот и поминък от нищо – с труд, знание и упоритост”, заяви той.

На 3 септември се състоя Ден на доматите в Историческата ботаническа градина на университета „Йотвьош Лоранд“ (ELTE) в Будапеща, Унгария. Ботаническата градина в Будапеща е най-старата ботаническа градина в Унгария. Институтът по зеленчукови култури Марица я снабдява от години със семена на много видове български сортове домати, припомни Кьосева.

