Нови ограничения ще стъжнят живота на влизащите в Европейския съюз

От 12 октомври Европейският съюз въвежда нова електронна система за контрол на пътниците,

които нямат европейски документи за самоличност, съобщава Нова телевизия.

Тя ще замени досегашната практика с поставяне на печат в паспорта и ще изисква биометрични данни – пръстови отпечатъци и снимки. Мярката ще засегне и част от българите в чужбина, които са останали без валидни паспорти или лични карти.

Целта е по-стриктно да се следи влизането и излизането на граждани от държави извън ЕС и спазването на разрешения престой от 90 дни в рамките на шест месеца.

Забавяния и напрежение по границите

Въвеждането на системата бе отлагано неколкократно заради очакваните затруднения. „На места, като на пристанищата на Дувър и евротунела, бяха изградени много такива пунктове, където ще могат да се дават отпечатъци и хората ще могат да минават. Службите казват, че забавянията, които се очакват на Дувър, на Фолкстън, когато хората напускат Великобритания, за да влязат в ЕС с ферибот или евротунела, ще са около 5 минути. Но лятно време това забавяне със сигурност ще е повече. Както сега започнаха отпуските за децата, хората все повече пътуват. На мен ми се е случвало да чакам 2-3 часа на евротунела или ферибота, за да мина. Сега с тези допълнителни промени ще бъде още повече според мен“, смята Атанас Чиков, който е миграционен консултант.

Разрешителното и новите такси

Системата ще бъде въвеждана поетапно. От октомври започва снемането на биометрични данни, а от есента на следващата година ще се изисква и специално онлайн разрешително за влизане в ЕС.

„За това разрешително първоначално идеята беше да бъде 7 евро, но имайки предвид инфлацията, сега излезе информацията, че ще струва 20 евро. Обявиха, е, че то ще важи за 3 години. А граждани, които са на възраст под 18 г. и над 70 г. няма да плащат за него. Ако вие сте европейски гражданин и вашата съпруга например пътува с вас или дете, те също няма да плащат за това разрешително“, съобщи още Чиков.

Съвет към българите

Миграционният консултант обръща внимание, че българи в чужбина, които са останали без валидни документи, могат да избегнат излишни разходи и усложнения, ако се погрижат навреме.

„Тези сънародници, които нямат валидни български паспорт или лична карта, при първото влизане в България, да отидат и да си подменят паспорта или личната си карта. Така няма да им се налага да кандидатстват за това разрешително, да чакат и да плащат излишни пари. Просто да са сигурни, че винаги или техният паспорт, или лична карта са валидни и така ще им е лесно да пътуват към България и ЕС“, съветва Чиков.

