Новата година дойде. Кой вече празнува

Островите от Тихия океан бяха първите, които посрещнаха новата 2026 година по обяд българско време.

Линейните острови, архипелаг от 11 коралови острова, който включва остров Коледа и част от територията на островната държава Кирибати в Полинезия, отпразнуваха ЧНГ с пищни тържества. В Нова Зеландия също вече избухнаха фойерверките, на остров Чатъм, както и на избрани станции в Антарктида.

В 14:00 ч. българско време дойде Новата година в Далечния изток, включително Камчатка.

Между 14:30 и 15:00 българско време Австралия започва да празнува.

В 17:00 празничните камбанки ще прозвучат в Япония и Южна Корея, след което смяната ще дойде в Китай и Индонезия, а след това в Индия.

В 22.00 българско време започват празненствата в Армения, Азербайджан и Грузия, а в 23:00 - в Турция.

В полунощ заедно с нас ще празнуват Украйна, Румъния, Гърция, Израел и Финландия. Украйна обяви, че ще е без силни фойерверки и с вечерен час.

В 01:00 българско време на 1 януари Новата година ще посети страните от Западна и Централна Европа, както и част от Африка.

В 05:00 празненствата ще започнат в Бразилия.

В 07:00 Новата година ще дойде в Източна Канада, на много карибски острови, в някои страни от Южна Америка, както и в някои райони на САЩ

Самоа ще празнува Нова година доста по-късно – в 13:00 часа българско време на 1 януари.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com