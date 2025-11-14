Най-чакана прогноза за 2026: Светът се дели на 3

Декемврийският брой на The Economist винаги се чака с голям интерес от целия свят, защото в криптиран вид публикува прогноза за 2026 г. За Източна Европа обаче очакванията звучат доста мрачно.

Конфликтът в Украйна ще продължи, а Русия ще продължи да тества силата на западния алианс. Нещо повече - Русия и Китай ще тестват ангажимента на САЩ към своите съюзници чрез провокации в Северна Европа и Южнокитайско море.

Според редактора Том Стандидж светът навлиза в ера, в която президентът на САЩ Доналд Тръмп диктува правилата, а старият световен ред отстъпва място на "сфери на влияние".

Светът ще бъде разделен на американски, руски и китайски сфери на влияние, в които всяка от силите ще може да прави каквото си иска.

Според изданието освен конфликта в Украйна, ще продължат и тези в Судан и Мианмар

Годината ще е сериозно изпитание за Европа, която ще трябва едновременно да увеличи разходите за отбрана, да се опита да задържи САЩ на своя страна и да се бори с огромен бюджетен дефицит.

Още няколко са важните тенденции през 2026 г, според The Economist.

Нараства риска от глобална финансова криза заради богатите страни, които "живеят извън възможностите си".

Ще се задълбочат опасенията, че изкуственият интелект ще отнеме много работните места, особено за квалифицираните специалисти.

Идва и неочаквана тенденция: на пазара ще навлязат нови, по-евтини и достъпни лекарства за отслабване, което ще предизвика масов дебат за етиката на "подобряването" на тялото с лекарства

