Журналистка потресе с разказ за войната в Украйна
Българката бесерабка живее в Киев
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Българката бесерабка живее в Киев
Три войни ще продължат, Европа пред голямо предизвикателство
Зависи от една държава, ако иска мир, ще се подпише споразумение
Следват извадки от текста на Кисинджър, както и някои коментари по тезите му
Войната няма да свърши скоро, песимисти са Узлови Нормандската четворка извоюва крехък мир след 16 безсънни часа в Минск, но снарядите в Донбас продъ...
Нито България се кани да воюва с някого, нито Русия има намерение да воюва с нас. Това заяви министърът на външните работи Даниел Митов в интервю за...