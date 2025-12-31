Как светът посреща Новата година. Традициите

Ето поглед към това как държавите по света празнуват Нова година.
Големи спектакли
Фойерверките са универсален начин за празнуване. Големи спектакли се провеждат по целия свят с настъпването на полунощ – от пристанището на Сидни в Австралия до плажа Копакабана в Рио де Жанейро, Бразилия.
Чупене на чинии
Една от традициите в Дания е да се чупят чинии пред праговете на приятели, което според датчаните ще им донесе късмет през следващите 12 месеца.
Дини и грозде
Междувременно хората във Винсенс, Индиана, са известни с това, че хвърлят дини по земята.
В Испания гроздето е на почит. Тяхната традиция е да изяждат по едно зърно грозде всеки път, докато часовникът удари полунощ. 12-те гроздови зърна са месеците от годината и късметитите, които ще ги споходят.
Бобови растения
За хората в Бразилия лещата символизира късмет и благоденствие през новата година, така че мнозина там ще ядат големи количества от нея като част от празничната трапеза.
