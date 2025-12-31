Кадиров е приет в болница. Какво се случва

Нова драма с ръководителя на Чечения Рамзан Кадиров.

Той не се е появил в Москва на традиционното заседание на Държавния съвет, на което са присъствали руският президент Владимир Путин, губернатори и представители на всички региони на Русия, с изключение на един – Чеченската република. Оказа се, че той отново е постъпил в болница, предава украинското списание "Фокус".



Според информация от източник на "Новая газета Европа“, лидерът на Чечения Рамзан Кадиров е планирал да участва лично в заседанието на Държавния съвет и дори е пристигнал в Москва на 24 декември.

Въпреки това, в нощта от 24 на 25 декември състоянието на Кадиров се е влошило рязко и той е бил откаран с линейка в Централната болница на Администрацията на президента на Руската федерация.



Не е бил предвиден резервен план за такъв извънреден случай и в резултат Държавният съвет се е състоял без участието на представител на Чеченската република.



"В Москва едва са го спасили, след което се е върнал у дома и оттогава не се е появявал на публично място“, съобщава източникът.

