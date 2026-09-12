САЩ призоваха гражданите си да напуснат Близкия Изток
Възможна е отмяна на полети, казват от посолствата
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Възможна е отмяна на полети, казват от посолствата
От "Люлин" до центъра на столицата се оплакват
Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за държавния дълг и отхвърлиха алтернативния законопроект на ГЕРБ-СДС
Активистката, станала символ на борбата срещу корпоративното замърсяване, създаде карта на проектите, които тревожат местни общности заради ток, вода,...
Голям поток от хора минава през него всеки ден
Мъж вилнее с чук
Πoĸpивaнeтo нa финaнcoвитe paзxoди зa тoвa щe бъдe oтгoвopнocт нa oпepaтopитe
Доналд Тръмп заплашва да унищожи жизненоважна инфраструктура в страната
Събитието е организирано от национален синдикат „Защита”
ДПС-Ново начало внася законова промяна, за да не плащат гражданите
Фабрика за дървопреработване е в центъра на общественото недоволство
Ново 20 в страната ни
Участниците ще могат да задават своите въпроси
Кампанията се води от 2 септември насам и обхваща много населени место
От есента на 2025 г. ще се иска кандидатстване онлайн за специално разрешително
Улицата ни е като бомбардирана, казват хората в Лом
В съобщението се отбелязва, че препоръката е "от съображения за сигурност"
Тези, които се намират в тези държави, да обмислят възможността за своевременно напускане
По думите на Тръмп забраните са мотивирани от неотдавнашното нападение в Колорадо
В понеделник от полицията обявиха, че момичето не е жертва на отвличане, именно това провокира недоволството на хората