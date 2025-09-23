Продължават информационните срещи за въвеждането на еврото

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес във Велико Търново, Самоков, Малко Търново, Брегово, Велинград и Павел Баня.

Срещите ще се проведат на следните места: във Велико Тирново - в зала в сградата на Общината, в Самоков – зала в "Арена Самоков", в Малко Търново, Брегово и Велинград – в местните общини, в Павел Баня – в НЧ зала "Младост", адрес ул. "Освобождение" 4.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото. Мероприятието е съвместно между отговорните институции, част от които са Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и други.

Представители на институциите и експертите на Комисията за защита на потребителите ще обясняват как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения. Участниците ще могат да задават своите въпроси.

Кампанията започна от Бургас на 2 септември, а миналия петък срещи се проведоха в Мизия, Цар Калоян, Асеновград, Ивайловград и Петрич.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com