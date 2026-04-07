В Иран бият тревога няколко часа преди да изтече ултиматумът

Доналд Тръмп заплашва да унищожи жизненоважна инфраструктура в страната

07 апр 26 | 22:35
Агенция Стандарт

Кувейт призова населението си да избягва да излиза от полунощ до утре сутринта, предаде АФП.

Това предупреждение бе направено само няколко часа преди да изтече ултиматумът на Доналд Тръмп, който заплашва да унищожи жизненоважна инфраструктура в Иран.

„Министерството на вътрешните работи уведомява гражданите и жителите (чуждестранните граждани), че е от решаващо значение да останат по домовете си и да избягват да излизат, освен при крайна необходимост, от полунощ срещу вторник, 7 април, до 6:00 ч. сутринта в сряда, 8 април“, се казва в комюнике, публикувано в X, предава NOVA.

