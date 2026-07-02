Мирише на изгоряла пластмаса, а въздухът бил чист? София с десетки сигнали

Жители на различни райони на София – от квартал „Люлин“ до централната част на града – се оплакват от силна миризма на изгоряла пластмаса повече от 12 часа след пожара в завод за преработка на отпадъци в квартал „Република“. Въпреки че огънят все още не е напълно потушен, от институциите уверяват, че няма данни за опасно замърсяване на въздуха.

Пожарът продължава да тлее, като на място и днес работят два противопожарни екипа, които обливат димящите отпадъци, за да предотвратят ново разпалване.

По информация на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) мобилната измервателна станция, разположена в района на пожара, както и автоматичните станции за мониторинг на въздуха в София, не отчитат превишение на нормите за основните замърсители.

„Следим непрекъснато показателите от мобилната и автоматичните станции. Към момента няма данни за превишаване на допустимите стойности. Ще продължим наблюдението до пълното овладяване на пожара. Гражданите могат да бъдат спокойни – няма признаци за опасно замърсяване на атмосферния въздух“, заяви Ирена Милушева от РИОСВ пред bTV.

Данните на властите обаче противоречат на информация от сайта IQAir, според който качеството на въздуха над „Люлин“ е нездравословно.

Според първоначалната информация причината за пожара са аерозолни флакони, попаднали сред отпадъците, които са се самозапалили.

Въпреки уверенията на институциите, социалните мрежи са изпълнени със сигнали на притеснени граждани.

„Опитах се да открехна прозореца тази сутрин. Ужасна миризма на изгоряла пластмаса! Веднага го затворих“, пише жителка на квартал „Люлин“ във Facebook.

Десетки подобни коментари се появиха и в кварталните групи, като много хора поставят под съмнение данните от измерванията и настояват за по-подробна информация за качеството на въздуха.

Кметът на район „Люлин“ Георги Тодоров също потвърди, че в общината са постъпили множество сигнали за задушлива миризма.

Междувременно инфекционистът доц. Трифон Вълков препоръча хората с астма, хронични белодробни заболявания и други дихателни проблеми да бъдат по-внимателни и при необходимост да използват защитни маски при излизане навън.

Експертите напомнят още, че аерозолни флакони не бива да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци, тъй като могат да предизвикат пожари и експлозии при обработката им.

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