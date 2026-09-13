Планинското бижу скъса оковите на сезонен курорт. Възвръщаемостта на инвестициите е целогодишна
Градът е космополитен оазис за британци, германци, израелци, гърци, украинци и източноевропейци
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Градът е космополитен оазис за британци, германци, израелци, гърци, украинци и източноевропейци
Зрителите бяха призовани да ограничат престоя навън, но засега няма промяна в програмата
Какво всъщност дишаме след огнения ад?
От "Люлин" до центъра на столицата се оплакват
Токсичните замърсители от ракетите и бомбите съсипват въздуха, почвата и водата. Плащаме със здравето си
Фабрика за дървопреработване е в центъра на общественото недоволство
Малкият ринг показа реален ефект, но експерти настояват за целогодишно действие и по-строг контрол
Важно е вкарате колкото може повече въздух в сместа, за да останат ефирни
Официално влиза в сила дългоочакваният и не по-малко дискутиран екологичен стандарт euro 7
Тук е и вилата на първата жена летец в България - Мария Атанасова
Засега за България розата и киселото мляко са традиционни, но вече това ще се случи и с въздуха
От началото на февруари до сега са регистрирани 4 такива денонощия
Остават зоните с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община
Кметът изисква незабавна проверка от страна на компетентните органи
В София ситуацията беше най-тежка през нощта и ранните часове в сряда сутрин
Най-тежките въздействия са върху белите дробове и сърцето
Столичната община отново пусна зелен билет
По света седем страни oтгoвapят нa нивaтa нa бeзoпacнo ĸaчecтвo нa въздyxa
Т.нар. "зелен билет" може да се закупи по няколко начина