Извънредни мерки във Велико Търново! Министър обяви...

Министър д-р. Силви Кирилов разпореди извънредни действия във връзка с качеството на атмосферния въздух във Велико Търново, съобщиха от Министерствона здравеопазването.

Със заповед от 4 ноември е създадена междуведомствена работна група с участие на експерти от Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите, Националния център по обществено здраве и анализи, РЗИ, РИОСВ, ИА „Главна инспекция по труда“ и други компетентни структури.

Първото заседание ще се проведе в понеделник, на 10 ноември. Задачата на групата е да извърши цялостна оценка на здравния риск, да организира съвместно епидемиологично проучване за връзката между замърсяването и здравето на населението и да предложи конкретни мерки с ясни отговорности и срокове.

Също така от всички компетентни институции са изискани наличните данни и документи, включително резултати от измервания на атмосферния въздух, анализи на заболяванията и информация, свързана с дейността на предприятието „Кроношпан-България“.

Със Заповед на министъра на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, дм от 5 ноември е освободен директора на РЗИ-Велико Търново д-р Евгения Недева.

Решението е продиктувано от необходимостта за засилване на междуведомствената координация и подобряване на оперативното взаимодействие между институциите по темата за качеството на атмосферния въздух и въздействието му върху здравето на населението.

Проверка на Инспектората на МЗ установи пропуски в организацията на работа на РЗИ-Велико Търново, включително непълнота при анализа и обратната връзка към гражданите по подадени сигнали, отсъствие на план за действие и алгоритъм, както и недостатъчна координация с контролните органи. За временно изпълняващ длъжността е назначена досегашният заместник-директор д-р Красимира Петрова.

Основен приоритет за Министерството на здравеопазването остава защитата на общественото здраве и обективната експертна оценка на случая, при спазване на законовите правомощия на всяка институция и с повишена информираност към гражданите.

